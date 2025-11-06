El Concejo aprobó crear un nuevo espacio de nocturnidad en Claromecó

La 17ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, correspondiente al Período Legislativo 2025, se desarrolló esta mañana de jueves en el Salón Blanco del Palacio Municipal, con la presencia de 18 concejales. Durante la jornada se aprobaron diversos proyectos vinculados al ordenamiento turístico, la infraestructura y la seguridad en las localidades del distrito.

Turismo, Cultura y Deportes

Al abordar el Orden del Día, se trataron los despachos de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes. Entre las resoluciones más destacadas se encuentra la aprobación por unanimidad de la ordenanza que crea un nuevo espacio de nocturnidad en Claromecó, en la zona del circuito de motos.

También recibieron luz verde, por unanimidad, las autorizaciones para licitar:

Una unidad modular gastronómica en Reta.

Un parador en Reta.

Un parador en Claromecó.

Además, se aprobó:

Por mayoría: el proyecto de ordenanza para el ordenamiento de la playa de Balneario Orense.

Por unanimidad: el ordenamiento de la playa de Reta.

Obras Públicas y Seguridad

La Comisión de Obras Públicas y Seguridad presentó dos despachos:

Aprobado por mayoría: declarar la calle 48 de Reta como peatonal.

Pase a comisión: el proyecto para regular el servicio de monitoreo municipal, que continuará su tratamiento.

Asuntos Entrados

Bloque La Libertad Avanza

Elevó dos proyectos de comunicación, ambos aprobados por mayoría:

Reparación de los juegos y del cartel del Parque Tres de Febrero.

Reparación de la cinta asfáltica entre Ruta 228, Av. Monteagudo, Av. Alem y hasta calle Saavedra.

Bloque Juntos por el Cambio

Presentó cuatro proyectos de comunicación, aprobados por mayoría:

Arreglos en la calle Josefina Pacheco de Riglos, en Orense.

Gestión ante Vialidad Provincial por señalización vertical y horizontal entre la rotonda de Ruta 73 y Ruta 72, también en Orense.

Reparación de diversos servicios en calle Aníbal Ponce (0 al 100).

Solicitud de avance en la obra de cableado aéreo en la rotonda de Ruta Nacional 228 y Ruta Provincial 73.

Bloque Unión por la Patria

Elevó un proyecto de resolución exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional, vía Ministerio de Economía, la cancelación de la deuda pendiente con la Provincia de Buenos Aires. El expediente fue enviado a comisión para continuar su análisis.

Presentación Sobre Tablas

El Movimiento Vecinal ingresó un proyecto de comunicación para que el Departamento Ejecutivo informe sobre el emplazamiento del monumento “El Constructor”, donado por la Logia Giuseppe Garibaldi Nº 63 en la localidad de Reta. La iniciativa fue aprobada por mayoría.

