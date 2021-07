El Concejo aprobó el marco regulatorio para acceso al Cannabis terapéutico

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos sancionó, en la primera sesión ordinaria del mes de julio, el marco regulatorio en el ámbito del Municipio de Tres Arroyos, para el acceso informado de recurso terapéutico del Cannabis.



El proyecto se desarrolló en conjunto entre los bloques de Juntos por el Cambio y Todos, y en la fundamentación, en primera instancia fue el peronista Garate quien destacó la necesidad de contar con una ordenanza como a la postre sancionada, “ya que son numerosas las patologías que se tratan con productos derivados del cannabis”, a la vez que reseñó la experiencias que se han dado en otros distritos que ya han normado en tal sentido, y “la posibilidad de que el municipio pueda firmar convenios con organismos gubernamentales o no gubernamentales”, y de la creación del Consejo Consultivo. “Es un paso más adelante en cuestión de salud”, señaló.

Daiana De Grazia, desde el otro bloque autor, agradeció la colaboración “del secretario del Concejo, y de la Dra. Cittadino, para que la ordenanza salga un poco mejor”. “Estamos pensando que la ordenanza beneficia a quienes necesitan este producto que venía siendo tabú o clandestino. Confío y espero que en la Legislatura se apruebe la ley “, dijo.

Desde Todos coincidió Juan Gutiérrez quien sostuvo que “como médico neurólogo, he podido comprobar el uso en diferentes patologías, y celebro el proyecto de normativa del Estado provincial que va en orden de todo esto”.

Cittadino, desde el vecinalismo, habló de la creación del Registro que se creará a partir de la sanción de la Ordenanza y sus diferentes alcances, y el marco de control que ejercerá el Instituto de Semillas.

“Lo importante es poner en agenda el tema, y generar las necesarias discusiones para saber hacia done vamos: Debemos pasar a la acción”, sentenció.

Homenajes a Perón y Leandro N. Alem

La sesión comenzó con el izamiento de las banderas, tras lo cual pidió la palabra el concejal Garate, para realizar un homenaje, al cumplirse este 1 de julio, 47 años de la desaparición física de Juan Domingo Perón.

Garate trazó una completa semblanza del General, destacando la sensibilidad social del movimiento peronista, y sostuvo que “su nombre es la bandera que simboliza nuestras aspiraciones y nuestros sueños.

Desde la bancada de Juntos por el Cambio, a continuación la Dra. Daiana De Grazia, se refirió a los 125 años del fallecimiento de Leandro N. Alem, a quien lo calificó como un “constructor de la democracia y un militante incansable de la Libertad”.

Al discutirse en el recinto la modificación dela zonificación para la instalación de comercios, y luego de escucharse la fundamentación por parte de los informantes de los bloques, debió pasarse a un cuarto intermedio ya que debió modificarse el texto original del proyecto.

“Colilleros” un proyecto ambiental generado por estudiantes

Se aprobó también una iniciativa de alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján, la creación del Programa municipal de recolección de colillas de cigarrillos, instalando “colilleros” en lugares públicos y comercios que así lo soliciten.

El cierre de las exportaciones de carne generó polémica

Ante la presentación de un proyecto de resolución de Juntos por el Cambio rechazando las medidas dispuestas por el gobierno cerrando la exportación de carne, se generó un debate entre los bloques, luego de la defensa del proyecto por parte de Enrique Groenenberg, quien difundió en principio los valores de los precios del Mercado de Liniers y otros datos estadísticos, y sostuvo que la medida “afecta a nuestra región económicamente ya que genera una incertidumbre muy grande”.

Le contestó Garate quien defendió las políticas implementadas por parte del Gobierno, y adhirió a la medida, explicando que se trata de lograr retrotraer los precios con estas acciones para lograr un incremento en las ventas en mostrador.

Terció el vecinalista Zorrilla, quien expresó que le gustaría “ver sentadas en una mesa a todas las patas de la cadena para resolver los pedidos de baja en los precios”

Exigen se apruebe la única vacuna contra coronavirus autorizada para menores en riesgo

A través de un proyecto de resolución elevado a las autoridades nacionales y provinciales, surgido desde Juntos por el Cambio, se aprobó dirigirse a las dependencias mencionadas para lograr la aprobación en Argentina de la única vacuna aprobada contra coronavirus para menores en riesgo, de 12 a 18 años.

Las denuncias contra el médico de Claromecó

Se solicitó al Ejecutivo que remita un informe detallando lo ocurrido con pacientes de Claromecó que denunciaron al médico del Centro Municipal de Salud por la atención que brindó el profesional a dos vecinos de la villa balnearia en un caso de COVID 19.

Martín Garate, desde el bloque autor se mostró “preocupado por la falta de respuesta que están teniendo los vecinos.

“El delegado de Claromecó les pidió que haga un acta denunciando las irregularidades a un vecino: esto es insólito y nunca ocurrió en la historia”, “creo que merece una sanción por falta de deberes de funcionario público”, sostuvo entre otros términos de su alocución.

“Queda claro que es una irresponsabilidad en la que ha incurrido. Es un tema de salud, no solo de COVID hay vecinos de Claromecó que demandan un servicio de salud mucho mayor”, dijo.

De Grazia, en tanto, desde Juntos por el Cambio dijo que “presentamos documentación en Fiscalía, para que se determine si fue un delito penal por parte del doctor o por la ausencia del Estado, denuncia que me tomaron la semana pasada. Ha pasado una semana y siguen los vecinos a la espera, y preguntan por qué, cuando un policía incurre en un delito porque no se aparta al profesional en cuestión por supuesta comisión del delito y la gente no se acerca al hospitalito porque no quiere ser atendida allí. Hace una semana que nos reunimos con Guerra y los vecinos nos siguen preguntando. Espero respuestas concretas” dijo.

Desde Todos, hubo reclamos relativos a obras públicas, como el pedido de solución al drenaje de la calle Bolivia al 900, el estado de las luminarias de la Avenida Ituzaingó del 400 a 600.

Asfalto en Claromecó: Pedido de informes

También se solicitó al Ejecutivo un informe sobre la obra de pavimentación en Claromecó, ante el ofrecimiento a vecinos de dar continuidad a la obra de asfalto por parte del delegado Lamberti. Fabiano, desde Juntos por el Cambio pidió que se respeten las normas vigentes y se puedan ejecutar las obras como se hace normalmente, habilitando un registro de oposición.

Fondos para las Escuelas Agrarias

El último punto del orden del día se trató luego de casi cuatro horas de sesión, y estuvo vinculado a la solicitud para que el Ejecutivo destinara recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para dar respuesta urgente a las necesidades de transporte de las escuelas agrarias del distrito.

La concejala Elisiri fundamentó el pedido, y relató que “oportunamente se han realizado gestiones por parte del consejero Cristian Ruiz de JXC desde diciembre de 2020 y mencionó que en las reuniones mantenidas por el intendente y el concejal Zorrilla se garantiza el combustible por lo que el resto de gastos estaría a cargo del transportista o la cooperadora. “Creo que la solución brindada es poca”, dijo y celebró “la respuesta brindada por la Dirección de Transporte que garantiza el servicio gratuito de transporte, por lo que ya se estarían firmando los pliegos; quedan pendiente de solución, las necesidades de la Agraria 2”, agregó.

Graciela Callegari desde Todos, en tanto, opinó que Tres Arroyos “es un distrito en el que las escuelas agrarias responden a una tradición de la familia, y en el caso de la Agraria 1 es porque un grupo de inmigrantes pensaron que era para vivir en estas tierras era prioridad la educación de sus hijos y generaron una escuela, pero cuando no pudieron sostener el desarrollo de la escuela pidieron el acompañamiento al Estado”.

Hizo referencia a la reunión mantenida por el ministro Oporto en 2010 en el Instituto 33 con los representantes del entonces Colegio Argentino Danés, y luego de la decisión de estatizar la Escuela Agraria 1.

“Son momentos críticos en que las escuelas necesitan ayuda, y esta es la situación de la Agraria 1”, concluyó la edil peronista, tras lo cual se aprobaron los expedientes girados al archivo, se arriaron las banderas y terminó la sesión.

