El Concejo aprobó el Presupuesto 2020

23 diciembre, 2019 Leido: 33

En una extensa sesión extraordinaria de casi tres horas, y con la negativa del bloque de Juntos por el Cambio para Administración Central, Centro Municipal de Salud y Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría, con el voto del Movimiento Vecinal y el bloque de Todos, el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020. Por unanimidad, se aprobó el relativo al Ente Descentralizado Vial.

Cittadino resaltó los consensos alcanzados

La concejal Claudia Cittadino fue quien presentó al cuerpo los números que elevó el Departamento Ejecutivo con un incremento respecto al 2019 de un 51% por un total de 2235 millones de pesos para el ejercicio del año próximo.

A su vez resaltó los consensos logrados con el bloque de Todos, que permitieron trabajar el tratamiento del Presupuesto finalmente aprobado, y de manera personal agradeció a los concejales Garate y Federico.

Luego de un repaso por las diferentes áreas del municipio, Cittadino se refirió al incremento de tasas, y mencionó que será “del 35% en enero y luego dos cuotas del 7,5% en marzo y mayo de 2020 respectivamente”, coincidentemente con las últimas fechas estas dos últimas con el incremento salarial a los trabajadores municipales.

Críticas y negativa de Juntos por el Cambio

Luego fue el turno de Juntos por el Cambio, con una crítica visión, que adelantaba ya el voto negativo de la bancada cambiemita, en el que, en otra extensa exposición, el concejal Enrique Groenenberg reiteró la postura difundida hace unos días en la que proponían el descuento del 50% en el sueldo de intendente, Jefe de Gabinete, secretarios, concejales y secretario del Concejo, sumado a la no contratación de personal municipal luego que se jubilen los que se encuentran en planta “lo que significaría un ahorro del 1.8%, unos 36 millones de pesos”

Groenenberg reclamó inversiones para solucionar el problema de la provisión en el servicio de agua, afectando partidas específicas para esa iniciativa; cuestionó los incrementos en la tasa de salud, solicitó rescindir el contrato por la Policía Comunal en materia de seguridad, y reclamó obras “que permitan al vecino vivir dignamente”.

Garate: “Hay que comenzar a trabajar dejando de lado diferencias ante la triste realidad”

Finalmente usó de la palabra el concejal Martín Garate, del bloque de Todos, quien coincidió con apreciaciones de Groenenberg, a la vez que afirmó que “la realidad es que estamos viviendo una situación grave de la situación económica con cifras alarmantes de pobreza, de destrucción de industria y comercio, y me parece que debemos dejar de lado las diferencias partidarias, que seguirán estando pero hay que comenzar a trabajar para contrarrestar esta triste realidad”, en un implícito reclamo a la situación que vive Argentina luego de la gestión macrista.

“Siempre el oficialismo estará tentado de imponer sus ideas y la oposición también, pero me parece que es necesario que los concejales tengamos situaciones de entendimiento teniendo en cuenta la realidad de la Argentina, la Provincia y Tres Arroyos”, dijo.

“Me hubiera gustado que Groenenberg le pidiera disculpas al concejal Federico, cuando hizo planteos similares en sesiones anteriores y lo trataron de demagogo”, dijo Garate. cuestionando los conceptos que el entonces bloque de Cambiemos hizo en su momento al concejal peronista.

Seguidamente hizo alusión a que “ en la Argentina el desempleo subió al 10,6 % y tomó una deuda externa que pasaremos generaciones sin poder pagarla; la Argentina de último tiempo creo un cargo que era la dirección de movilidad en Bicicleta, la Argentina del último tiempo emitió un decreto en el cual creaba un sistema privilegiado que garantizaba la continuidad de gestión a funcionarios por cinco años y una indemnización especial; en la Argentina del último año el 34% es el índice de pobres y el 8% indigentes; en esa situaciones es que estamos discutiendo y estamos dando una discusión política y financiera. Lo escuchaba a Groenenberg decir que no hay agua en Reta: fueron cuatro años de gestión, y ellos solamente se hicieron una denuncia.”

“Queremos el respeto en los disensos, por lo que no nos quedamos encerrados en una oposición que quizás hubiera sido sencilla, rechazando de plano Presupuesto e incremento de tasas, y es por ello que hemos presentado una propuesta que genera debate y discusión y también el oficialismo entiende que lo que estaba escrito no correspondería”.

“Hemos llegado a un 35% de aumento de tasas inicial, y dos pagos de un 7,5 % lo que implica que suban menos y tengan menor impacto en los contribuyentes y luego la modificación el cambio de destino de diferentes partidas: primero la aprobación de la partida de Seguridad Alimentaria en consonancia con el gobierno provincial y nacional ante la situación de muchos vecinos que no pueden llegar a comprar sus alimentos, y nos tenemos que hacer cargo de esta situación por lo que la considerábamos necesaria a la partida de este tipo. Otro trabajo es la aprobación para la asistencia tarifaria para el pago de luz y gas para los sectores más vulnerables”, agregó Garate.

“Ocuparse de los más postergados es empezar a ocuparse de todos”

“Ocuparse de los más postergados es empezar a ocuparse de todos” como dijo nuestro presidente, por lo que vamos a votar favorablemente el Presupuesto pero haremos también algunas objeciones y los planteos que haremos al Ejecutivo”, dijo, adelantando el voto positivo y agregó: “Creemos que no hay una evaluación respecto al costo de los servicios, por supuesto que deben mejorarse la calidad de los mismos, sobre todo el sector sanitario, eso debe ser prioridad; está claro que se debe dar tratamiento al tema del agua y entendiendo que pudieron haberse ejecutado obras parciales y también que den resultados sobre el agua que se consume en Tres Arroyos”.

Respecto a las localidades, cuestionó la cifra otorgada al Ente Descentralizado de Claromecó “de 105 millones de pesos cuando para el resto de las otras es de 92 millones en total” a la vez que reclamó “una mayor autonomía” en el presupuesto de cada una de ellas.

Respecto al tema seguridad, Garate afirmó que “si no se cambia y no se piensa un plan de seguridad integral, con una interacción de las distintas áreas del municipio, vamos por el camino equivocado”.

“No es un cheque en blanco”

“Esto no es un cheque en blanco, vamos a controlar la cuestión de las partidas presupuestarias; de todos modos, creo que esto da inicio a un Concejo distinto, que seamos plurales, nunca toda la razón la va a tener el oficialismo ni la oposición quiero destacar la actitud de la concejal Cittadino para llegar a algunos consensos, y por supuesto que vamos a tener diferencias”.

“Espero que esto pueda servir para que construyamos un Tres Arroyos con todos adentro”, dijo el edil peronista, tras lo cual se sometió a votación el Presupuesto 2020, con el resultado mencionado.

Otros temas

Además de la aprobación del Presupuesto, el cuerpo autorizó licitaciones privadas para la provisión de oxígeno líquido, oxígeno gaseoso, recolección de residuos patogénicos y servicio de lavandería del Centro Municipal de Salud, dos escrituras sociales, la donación de materiales de construcción por parte de Eugenio Simonetti en favor de la delegación de San Francisco de Bellocq.

Asimismo, se dio tratamiento a la cesión por 20 años de un predio a la Fundación Campo Limpio y Agronomías para la construcción del Centro de Acopio Transitorio de envases de agroquímicos; la ratificación y modificación del Contrato de Asesoramiento y Asistencia Técnica entre CONICET y la Municipalidad de Tres Arroyos; y la homologación de los convenios con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata.

