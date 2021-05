El Concejo aprobó el Sistema de Protección Integral a favor de las Personas con Discapacidad

El Concejo Deliberante aprobó hoy por unanimidad la ordenanza a través de la que se establece en el ámbito del partido de Tres Arroyos el “Sistema de Protección Integral a favor de las Personas con Discapacidad”, que contaba con despacho de la Comisión de Familia y fue iniciativa del Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, a través de su autor, Dr. Diego Pavón. De esta manera reemplaza a la norma dictada en 2012.

Garate: “Un grupo de vecinos nos ha dado una lección”

El presidente del bloque del Frente de Todos, Martín Garate, hizo uso de la palabra en representación de Andrea Montenegro, presidenta de la Comisión de Familia, donde se trabajó el tema, y dijo que “fui uno de los autores en ese momento, junto con el exconcejal Aramberri y la exconcejal Valentina Pereyra, de la ordenanza 6328, que después sufrió alguna modificación parcial y hoy se deroga, y señaló que “este proyecto ha tenido amplia repercusión y trabajo en un grupo de personas, lo decía en la sesión anterior en la Banca Ciudadana cuando hablaba la periodista Andrea Elgart, quizás la persona que está identificada con este proyecto de ordenanza es el colega Diego Pavón”, sostuvo el abogado.

“Esta ordenanza es completamente superior a la que habíamos proyectado y aprobado. Contempla situaciones que con el devenir del tiempo habían quedado totalmente desactualizadas y además tiene una técnica legislativa superior por lo cual me parece en ese sentido que una muy buena norma” al tiempo que hizo hincapié en la aplicación de la misma.

Asimismo, consideró que “hubo un largo recorrido para llegar a esta ordenanza, siempre con ese objetivo de buscar el consenso entre los bloques y a mí me parece que también esto tiene que ser una lección que nos está dando un grupo de vecinos a quienes integramos este Concejo Deliberante. Si bien no ha sido sencillo el trámite, la preparación y la aprobación de esta ordenanza, y en reiteradas veces me señalaba la concejal Montenegro que se hablaba mucho de utopía y que esto no se podía llevar adelante, quienes conocen mucho más que nosotros de este tema, como Agustín Báez, nos han dado una lección porque en este Concejo Deliberante muchas veces hablamos de consenso y a veces es muy dificil generarlo. Creo que en estos temas, que son políticas de estado, cuestiones trascendentales que le cambian o le pueden empezar a cambiar la vida a un grupo muy importante de vecinos, deberíamos aprender de esta lección y seguir su camino”.

“Está bueno que la aprobemos, está mucho mejor que quienes hayan llevado a cabo, propuesto e instado a que esta ordenanza sea aprobada sean las personas que a diario están trabajando con el tema”, agregó y reiteró la solicitud para “que la norma no quede en la palabra escrita, que se haga realidad un montón de derechos y garantías”.

Finalmente, felicitó a “los autores y actores de la ordenanza y de generar este consenso”, y en nombre de Andrea Montenegro, quien no estuvo en la sesión de este jueves, agradeció el acompañamiento de los demás bloques.

Cittadino: “no dudo que no van abandonar hasta la consecución de todos sus sueños, aunque algunos sean utópicos”

A su turno, Claudia Cittadino (MV), coincidió “en gran parte con los conceptos de Garate” y se refirió a la sanción de la ordenanza anterior, expresando que “tuvimos muchísimas reuniones, en ese momento yo estaba en la Secretaría (Desarrollo Social), y la concejala Valentina Pereyra venía siempre que tratábamos de ajustar, recuerdo charlas con Andrea Elgart y Agustín Báez, ahí parecía más utópico todavía que algunas cuestiones que ahora nos parecen todavía en esta ordenanza que van a ser muy dificil de llevar adelante, pero me doy cuenta que siempre los mismos nombres están dando vuelta en lo que es la visibilización de esta problemática. Este Consejo Municipal de Discapacidad se ha renovado, hay un montón de gente nueva con mucho ímpetu y ganas. Recuerdo de esas primeras comisiones a Julia, a Sandra Martín (directora de la Escuela 501), a Patricia Berrutti, y aquel gran partido en el que vinieron Los Murciélagos: a partir de ahí todo fue como un dominó, que cayó una ficha y empezaron a caer un montón. Lograron, junto a algunos que colaboramos, que mucha gente que por ahí no se daba cuenta de lo que esto era empezara a conocerlo, participar y hacer aportes, y hoy estamos frente a la aprobación de una ordenanza superadora”.

Por último, celebró que sea Luciana Menéndez quien se ponga hoy al frente del Consejo: “una persona que ha estado desde el primer momento, se ha formado, capacitado, es docente en el Colegio Holandés y tiene un curriculum muy largo”. “Descuento que todas estas personas nuevas que lo integran más la experiencia de las que estaban y la conducción de Luciana esto va a tener un cambio fundamental. Como son procesos llevará su tiempo pero no dudo que no van abandonar hasta la consecución de todos sus sueños, aunque algunos sean utópicos”, concluyó.

Gutiérrez: “esta ordenanza coloca la temática sobre discapacidad en la agenda política”

El peronista Juan Gutiérrez afirmó que “es un honor que se haya materializado esto, fruto de mucho tiempo de trabajo, entiendo que esta ordenanza viene a cumplir quizá lo que es su misión más importante, por un lado, colocar y mantener la temática sobre discapacidad en la agenda política de nuestra comunidad y, por otra parte y de manera complementaria, hacerlo de una forma abarcativa, integral, que incluye todos los aspectos que orbitan en derredor de la discapacidad hoy en día, entregando un marco teórico actualizado y vanguardista de manera que nos permita a todos los actores manejar códigos comunicacionales afines y claros y de esa manera poder llegar al conjunto social en su totalidad”.

“Esta ordenanza ha sido elaborada por alguien que vive la discapacidad en primera persona, el abogado Diego Pavón, y creo que es un punto central, donde refleja tanto las vivencias personales como el conocimiento profundo de lo que implica en todos los aspectos abordados realizado con la lucidez y claridad propia de Diego”, dijo.

Destacó el “trabajo de muchas personas que han asumido el compromiso de ponerse al frente de la temática a nivel local traccionando para generar condiciones y conquistas que permitan la adquisición de derechos por parte de las personas con discapacidad como asimismo ir produciendo avances para su inserción social plena. Es nuestra obligación desde la política tomar la posta con determinación y llevar la temática al futuro ampliando los derechos de los afectados y sus familias”.

“La manera en que una sociedad se relaciona con la discapacidad tiene una íntima conexión con la calidad social y cultural de esa sociedad por la simple razón que pone en la conciencia cotidiana de todos sus miembros el hecho de ir generando actitudes y condiciones en orden a la solidaridad, la fraternidad y la empatía con aquellos individuos que precisamente necesitan ser revalorizados a partir de sus condiciones innatas y de lo que aportan muy significativamente en términos de diversidad. Estos cambios paramétricos de las sociedades han llevado a reemplazar el antiguo enfoque médico de la discapacidad por el actual modelo social, es decir reemplazar la mirada médico-patológica del pasado por un enfoque social donde la diversidad y la inclusión son centrales”, añadió.

“El propósito de la presente ordenanza es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad”, aseguró.

Señaló que “pese a la gran cantidad de preceptos normativos existentes las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que siguen vulnerando sus derechos humanos”.

“Entender que el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades se les debe garantizar una participación plena y activa en su desarrollo económico, social, político y cívico; que la autonomía, la independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, es de fundamental importancia para las personas con discapacidad, las que deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de toma de decisiones sobre políticas y programas, principalmente los que les afecten directamente, como lo dijo Andrea Elgart cuando hizo uso de la palabra en la Banca Ciudadana”, recordó.

Asimismo, recalcó que “se torna imperiosa la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales debido a que las mujeres y niños con discapacidad suelen estar expuestos a un riesgo mayor dentro y fuera del hogar, de ser sometidos a todo tipo de violencia, lesiones, abuso, abandono, trato negligente, malos tratos o explotación”.

“Las personas con discapacidad son más propensas a vivir en condiciones de pobreza y que tales condiciones incrementan la prevalencia la discapacidad, lo que torna imperiosa la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza sobre este colectivo”, indicó.

“La accesibilidad al entorno físico, social, económico, laboral y cultural como así también a la salud, la educación, información y las comunicaciones es indispensable para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos y humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico”, expuso Gutiérrez.

También consideró que “las familias deben recibir la protección y asistencia necesaria para que todos sus miembros puedan gozar de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones”.

Finalmente, explicó que “este modelo propone enfocarse en lo que las personas con discapacidad son capaces de hacer y no en aquellas actividades que por diversos motivos no puedan realizar.

La discapacidad es un concepto que evoluciona, resultante de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que vitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En esta nueva ordenanza se plantean de manera explícita objetivos de corto, mediano y largo plazo de manera que todos los aspectos que son alcanzados por ella permiten ir estableciendo hitos que den una expansión progresiva a través del tiempo y nos posibilita ir generando proyectos y acciones independientes entre sí en cada uno de los ítems relacionados a la discapacidad. Agradecer de mi parte al Consejo de Discapacidad, donde he sido honrado de participar, a las personas e instituciones ligadas a la discapacidad y a todos quienes que aportaron con su presencia e ideas para materializar hoy esta ordenanza”, concluyó.

Cadenas: “es muy importante por la visibilidad, el debate, la pluralidad de voces y la participación”

Por su parte, Soledad Cadenas, de Juntos por el Cambio dijo: “celebramos estar hoy aprobando un texto que recepta principalmente los principios generales y los objetivos de la convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. Esta es una norma muy importante por la visibilidad, el debate, la pluralidad de voces y sobre todo la participación, muchas veces inéditas”.

“Que se expresa como herramienta jurídica de esta trascendencia, celebramos también estar haciendo propios los principios más importantes de ese convención, este cuerpo hoy actualiza el marco legal sobre discapacidad, dejando atrás un texto que en alguna medida ya era obsoleto”, agregó.

Además, aseguró que “hoy queda claro que nos paramos sobre el modelo social de la discapacidad que es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras de vidas a la actitud, y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones”.

“Por otro lado, este paradigma pone el foco en el reconocimiento de las capacidades, aportes y habilidades de las personas, para que nunca más usemos términos como discapacitados, seres con capacidades especiales o personas con capacidades diferentes. Pongamos siempre por delante a las personas y no a su capacidad”, manifestó.

“Esto nos parece muy importante a nosotros como bloque porque siempre creemos que hay que legislar en dialogo con lo que se plantea, en este caso las personas con discapacidad, sus organizaciones y las personas afectadas. Si queremos construir tiene que ser con un dialogo abierto”, amplió.

“Es claro que no nos podemos quedar con esta ordenanza, en primer lugar nos va a tocar a nosotros y al poder ejecutivo tomar todas las medidas que gestionan los principios y derechos, es decir todas acción que haga real la inclusión y la igualdad”, informó.

“En este contexto, hay una condición muy desigual con las personas con discapacidad, la propia ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) público un informe con un dato clave, las personas con discapacidad presentan una taza de mortandad 3 veces superior a la población general”, aclaró.

Por otra parte, aseguró que las personas con discapacidad deberían estar en la lista prioritaria para ser vacunados contra el Covid-19, y que en este contexto, las organizaciones sociales y los movimientos que luchan por los derechos, de dicho grupo, se encuentran con trabas y problemas para obtener respuestas.

“Ojala también podamos garantizar el derecho de todos los estudiantes con discapacidad, sin prejuicios de que puedan entender o no, con sus escuelas abiertas. Necesitamos tomar conciencia sobre las desigualdades, es necesario capacitarnos nosotros para que nuestros proyectos tengan la perspectiva acorde”, finalizó.

Reprogramación de deuda con la Provincia

Además, se ratificó el decreto referido a autorizar la reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal que en el caso de Tres Arroyos asciende a 49 millones de pesos.

La edil Tatiana Lescano (Todos) destacó que “en el presupuesto actual estaban contemplados los fondos para el pago de capital e intereses de este adelanto que la Provincia le hizo al Municipio y que tal como nosotros decíamos el Municipio iba a tener la posibilidad de destinar estos fondos hacia otro destino porque al cancelarse la necesidad de pagar este préstamo se va a recibir esta plata de la coparticipación y va a quedar de libre disponibilidad por lo cual los primeros 150 millones, de lo cual estuvimos discutiendo en el presupuesto, ya se achican en más de 30 millones. Además de esto, entendemos que el Municipio ha recibido la plata del Leasing del BICE para la planta de oxígeno lo que representaría un ahorro de casi 2 millones de pesos mensuales con lo cual ya estamos achicando a la mitad la diferencia que tiene que ver con la disminución de las tasas que se les cobran a los vecinos. Si a esto se le sumara que el Municipio pudiera hacer algún tipo de ahorro en el sentido de mejorar la eficiencia de los gatos ya no tendríamos ningún tipo de dificultad en la ejecución del presupuesto. Esto es lo que anticipábamos en diciembre y nos decían desde el oficialismo que hacíamos futurología sin fundamento. Acá están dos de las primeras demostraciones que simplemente hacíamos una estimación en base a los últimos cinco años de gestión que incluían tres gobiernos provinciales distintos”.

Por su parte, el vecinalista Luis Zorrilla, expresó que “nos parece una medida apropiada la que toma el Ministerio de Economía teniendo en cuenta que estos anticipos de coparticipación fueron dentro del marco de la ayuda del financiamiento a los municipios por la situación dada de la pandemia. Desde lo personal no coincido que esto salve las arcas municipales porque en el presupuesto teníamos una inflación proyectada del 29 por ciento, y lo que acaba de mencionar la concejal Lescano que nos va a entrar por estas cuestiones nos van a salir por inflación. Ya creo que vamos a llegar a ese 29 por ciento muy cercano a la mitad del año”.

En tanto, Lescano le aclaró que “el presupuesto 2021 contempla una inflación de más del 50 por ciento”.

También el cuerpo, entre otros temas, aprobó manifestar su beneplácito por el Proyecto de Ley E 347/2020-2021, presentado por distintos senadores donde proponen la modificación del Artículo 30 sobre “Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales”, para evitar que accedan a cargos públicos personas condenadas por diferentes delitos, entre ellos cometidos contra la administración pública y el orden económico y financiero; y aprobó un Proyecto de Resolución dirigiéndose a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el tratamiento de Proyecto de Ley para dar respuesta a las denuncias por violencia de género y/o familiar que se realicen, ambos a iniciativa del Bloque de Juntos por el Cambio.

