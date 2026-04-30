El Concejo aprobó instalar la obra El Zorro de Alan Arias en Cascallares

30 abril, 2026 95

La 4ta. Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, correspondiente al Período Legislativo del año 2026, tuvo lugar este jueves en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

A solicitud de la delegación de Cascallares, el cuerpo aprobó la instalación de la obra de artista Alan Arias de homenaje al caballo El Zorro en terrenos municipales.

Despachos de comisiones internas

Comisión de Obras Públicas y Seguridad: se aprobó el proyecto para establecer el doble sentido de circulación de Calle 1810 del 1201 al 1300.

Comisión de Hacienda y Producción: se aprobó el Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo a realizar operatoria Leasing a efectos de adquirir maquinarias, hasta un monto de $600.000.000.

Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos: se aprobaron las adjudicación de las UTF N°10 y 11 de Reta y la N°11 de Claromecó; se aprobó la instalación de la obra de arte “El Zorro” en la localidad de Cascallares; y se aprobó el Proyecto de Ordenanza para regular el alquiler y la cesión en préstamo de los espacios públicos municipales destinados a eventos comunitarios, educativos, culturales, deportivos y similares.

Asuntos entrados

Nuevos Aires elevó dos proyectos de comunicación:

-Para que el DE informe a este Cuerpo sobre el procedimiento de liquidación del Impuesto Automotor, los valores de referencia, base imponible, coeficientes y topes, aprobado por mayoría.

-Para solicitarle al DE la posibilidad de realizar la obra de pluviales en la localidad de Claromecó, aprobado por mayoría.

El Bloque de Concejales La Libertad Avanza elevó un Proyecto de Comunicación para que el DE realice la demarcación y pintura de las sendas peatonales en cercanías a escuelas y zonas céntricas, aprobado por mayoría.

La Coalición Cívica ARI elevó dos proyectos de comunicación:

-Para que el Intendente informe a este Honorable Cuerpo sobre aspectos referidos a la localidad de Reta, por estado de maquinarias, recursos operativos, mantenimiento en general, aprobado por mayoría.

-Para exigir al DE de manera urgente, adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al Código de Planeamiento Urbano, en relación al local nocturno “Cocodrilo”, aprobado por mayoría.

El Bloque de Concejales Fuerza Patria elevó dos proyectos de resolución:

-Manifestando el rechazo a la finalización del Programa Nacional “Volver al Trabajo”, el día 09 de Abril de 2026, que fue rechazado.

-Expresando su repudio a la modificación de la Ley 26.639, aprobado por mayoría.

El Bloque de Concejales Movimiento Vecinal elevó un Proyecto de Comunicación para que el DE informe a este Honorable Cuerpo si existe en el Distrito un sistema operativo de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, aprobado por mayoría.

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