El Concejo aprobó la licitación del servicio de monitoreo

Finalmente, y luego del escándalo que motivó la suspensión de la sesión del jueves pasado, el Concejo Deliberante aprobó la posibilidad que el municipio licite las mejoras en el servicio de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, que permitirá la incorporación de unas cien cámaras y varios domos de control.

De manera previa, sobrevoló en el recinto una nueva polémica, que obligó al cuerpo a pasar a un cuarto intermedio para consultar a la Asesoría Letrada.

Se dio luego que la concejala Marioli, presidente del bloque de Juntos, se dirigiera a la presidencia para consultar por qué se la consideraba ausente de la sesión del jueves, a lo que la presidenta Redivo le dijo que “no había firmado el libro de actas, y como esta sesión es continuidad de la misma, también se la considera como tal” a lo que Marioli le exigió resolver la situación, para saber si podía considerarse presente en esta sesión. Se aprobó la medida de pasar a cuarto intermedio para consultar al letrado, quien informó que quienes no firmaran el libro el pasado jueves no pueden estar presentes en la sesión por lo que debieron dejar las bancas los concejales de ese bloque, quedando en sus asientos solamente los ediles Ávila y Rossi.

Fue el concejal Alejandro Barragán, de Unión por la Patria quien hizo un relato de las acciones que determinaron en principio el despacho por minoría en la Comisión de Hacienda el pasado mes al proyecto de modernización del Centro de Monitoreo con la incorporación de nueva tecnología, y dijo que “a pedido de los bloques, se hicieron distintos aportes para dar más herramientas y para tratar que la Ordenanza, tan importante, saliera con el aval de los mismos” y agregó que “se presentó un nuevo proyecto en consenso con el Movimiento Vecinal, al que luego se sumaron aportes de Juntos, por parte de Ávila, para que transcurrido un tiempo las cámaras queden en poder de la Municipalidad y otras sugerencias de los concejales Bartneche y Rossi, hicimos un cuarto intermedio y finalmente se aprobó despacharlo pero la concejal De Grazia no volvió a la reunión”.

“La escribimos y se produjo el cambio quedando conformes de haberla elaborado entre los 3 bloques de concejales. De 9 integrantes de la Comisión, 7 estábamos de acuerdo en eso. Al día siguiente empezamos a tener cuestionamientos desde el bloque de Juntos, que había pedido la modificación porque no habíamos tenido en cuenta unos sellos en el folio y realmente nos vimos sorprendidos por la manera de optar: parece que quieren entorpecer las cosas y por ahí vemos que la concejal que más experiencia tiene, De Grazia con más de seis años en el cargo, no quería que dos miembros de su bloque participaran de una ordenanza que beneficiara a los vecinos. Esa mañana la vimos nerviosa y media hora antes de la sesión del jueves, nos enteramos de la denuncia de violencia de la secretaria del Concejo”.

Luego de ello leyó el proyecto final y mocionó que contenga todos los nuevos artículos, siendo aprobado por mayoría, sin La Libertad Avanza.

El cuerpo además aprobó unánimemente autorizar el arrendamiento de las áreas agrícolas productivas del Aeródromo de Tres Arroyos, al haber un único oferente a la licitación.

Hubo dos cruces entre Moller y Olivera sobre consideraciones realizadas por el libertario que fueron contestadas por el edil oficialista por posiciones vinculadas al accionar del gobierno nacional, el primero por el proyecto de seguridad y el restante sobre el repudio de intervención a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo dispuesto por la ministra Petobello, ante lo que el vecinalista León dijo que “hay pujas vinculadas que nos involucran a todos, pero tenemos que pensar en los vecinos de Tres Arroyos” e hizo referencia al problema de los presupuestos universitarios, anunciando la abstención solicitando que se respeten los mismos.

Otros temas

Se rechazó por mayoría un proyecto libertario sobre el sitio Arroyo Seco ante pedidos al Ejecutivo sobre la presencia de ganado en el lugar.

Pasó a comisión un proyecto de comunicación de Juntos sobre facturación de cooperativas eléctricas del distrito respecto al alumbrado público en el período de enero a mayo de 2024.

Volvió al recinto el pedido de renovación del convenio con el Conicet sobre la dinámica costera en el distrito, fundamentado por Ávila, quien describió las futuras contingencias que pueden producirse ante el avance del mar y la no retención del flujo de arena que podría afectar las costas de todo el partido. Se aprobó por mayoría sin el voto de Unión por la Patria.

Fueron retirados los puntos 7 – 8 – 9 -10 y 17 del Orden del Día, a solicitud de la concejal Del Águila.

Se aprobaron dos proyectos del vecinalismo, uno de ellos vinculado a la adhesión del municipio a la Ley Provincial sobre el Dia de la Edometría y el restante sobre la implementación del programa sobre Primeros Auxilios y RCP.

Por mayoría – 6 a 5 – aprobaron un proyecto de Resolución de Unión por la Patria para que se dé marcha atrás en la decisión de intervenir infundada e ilegalmente a la Universidad Madres de Plaza de Mayo.

Se trató un pedido de rechazo al pago de impuesto a las Ganancias de los trabajadores de salud ante el incremento salarial por horas extras que afectaría a ese sector, fundamentado por Elgart, ante lo cual Rossi pidió el pase a Comisión al no contar con la totalidad del proyecto, analizarlo y realizar algún aporte. Olivera sumó a otros sindicatos que han hecho manifestaciones sobre lo perjudicial que es el mismo, y citó que “el salario no es ganancia”. Finalmente pasó a Comisión.

El último tratamiento se dio por un proyecto de Comunicación de Unión por la Patria, para declarar Patrimonio Social, Cultural y Deportivo, a los clubes de barrio del Distrito de Tres Arroyos, y la necesidad de protegerlos ante la decisión de crear sociedades anónimas deportivas. Desde Juntos, el concejal Rossi propuso un pase a Comisión, lo que fue avalado por el concejal León, y se aprobó por unanimidad, con lo que concluyó la undécima sesión ordinaria del presente período legislativo.

