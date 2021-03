El Concejo aprobó por mayoría la compra de dos motoniveladoras

Con el voto negativo de Todos, en la sesión de este jueves se aprobó por mayoría aprobar la licitación de un único oferente para la compra de maquinaria pesada que se pagará con el crédito tomado de 70 millones de pesos del Banco Provincia.

Desde el vecinalismo, Luis Zorrilla dijo que “la compra ya fue aprobada cuando se tomó el crédito en 2020, acompañado por nuestro bloque y juntos por el cambio, hacemos la salvedad que en el contexto de cuestiones cambiarias o distintas cuestiones, esto va a ser regular durante en este año porque las empresas proveedoras de maquinarias no se presentan a las licitaciones porque tienen que comprometer unidades valuadas en dólares pero que la municipalidad las abona en pesos; agradezco el pronto tratamiento, ya que la empresa hacia la reserva hasta el día 8 de este mes, y si no salía la ordenanza no podríamos aprovechar el crédito en condiciones muy buenas”.



Desde Todos, Lescano dijo “no acompañamos no por considerar el préstamo sino el objeto de los que se pudiera comprar sino que también con ese monto se podrían comprar insumos destinados a la pandemia como la falta de ambulancias o falta de condiciones adecuadas de las ambulancias destinar este préstamo y no para la compra de estas motoniveladoras”.

Soledad Cadenas solicitó que los errores administrativos consten en el acta, y dijo que “por la situación expuesta vuelve a tratarse en este Concejo, proyecto que acompañamos en su momento, y lo hicimos porque las condiciones han sido favorables; cuando el gobierno solicito la emergencia y habiendo escuchado a todos los funcionarios, nuestro bloque decidió no acompañar el pedido de emergencia sanitaria pero sí acompañar cuando el intendente lo requiriera”. Nunca se nos cruzó la posibilidad de desfinanciar al municipio”.

