El Concejo aprobó por unanimidad el apoyo y continuidad del CRESTA

18 abril, 2024

En la sesión realizada este jueves y ante el proyecto de comunicación presentado por Unión por la Patria rechazando cualquier intento de desalojo del edificio donde funciona el Centro Regional de Estudios Universitarios, el pleno del cuerpo aprobó por unanimidad las gestiones que se realizan en tal sentido.

El proyecto fue fundamentado por el edil Adolfo Olivera, quien sostuvo que “es un problema muy preocupante ante la llegada de una carta documento por parte de Telefónica”, a la vez que historió el trámite de donación realizado por don Ángel López Cabañas “por cuestiones de utilidad pública”, según dijo para permitir el funcionamiento del Correo y Teléfonos, citando que cuando pasó a manos privadas “el edificio quedó en estado de abandono hasta que la gestión del intendente Sánchez en 2005 puso en funcionamiento lo que hoy es el CRESTA”, relatando asimismo que el comodato venció en 2018 y no hay registro en los papeles de una prórroga por lo que se encuentra en una situación irregular ante la no renovación de ese comodato”, calificando la situación como “grave, ante la posibilidad que esto ocurra por lo que tratamos de no bajarle el precio al tema y tomarlo con la seriedad que corresponde; de hecho el intendente pretende frenar la situación y pensar en proyectos a futuro para mantener la posibilidad de educación para los alumnos que concurren, ha tomado cartas en el asunto y está trabajando profundamente en el tema”; y agregó que “es parte de nuestra identidad, es fuente de trabajo y una posibilidad de desarrollo tecnológico”

Destacó el apoyo público del radicalismo y de concejales del vecinalismo y pidió el rechazo “a las declaraciones de autoridades del MV porque fueron parte de la gestión anterior “ a la vez que dijo “compartimos la necesidad de la continuidad del Centro de Estudios y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para asegurar la continuidad del CRESTA. La cuestión legal se definirá a través de los asesores letrados y nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de pedir el apoyo de todas las entidades para que esto se haga lo más publico posible y que se apoye la continuidad y hacer un pedido a la empresa para que ponga la responsabilidad social empresaria ya que en su momento quien fuera el donante quiso que se lo utilizara con un fin público. Todos tenemos que defender al CRESTA”, concluyó. Desde la misma bancada la concejala Acuña agradeció la presencia de alumnos en el recinto”.

Desde el vecinalismo, la concejala Calvo adhirió a las palabras de Olivera y aclaró “algunos aspectos sobre lo que salieron a decir el presidente y vice de nuestro partido sobre las palabras del intendente y el coordinador que el vecinalismo no defendió al CRESTA: No sólo lo crearon sino que fue creciendo y lo defendieron todos. Valorizó las posibilidades que ofrece el CRESTA y destacó los convenios realizados con las Universidades destinados a mantener la educación superior.”

“ Es importante llevar tranquilidad y certeza a los alumnos que han manifestado la preocupación ante la difusión y generó miedo entre los mismos. Es fundamental que llevemos la garantía que el CRESTA seguirá funcionando. Las gestiones estuvieron hechas en el 2023 y solicitaron que se iniciaran las vías legales correspondientes tal como lo corroboró la ex concejal Callegari. CRESTA tiene un lote destinado en el Polo Educativo y solicitamos que se pueda concretar a largo plazo la idea del corredor científico educativo que nos merecemos en este distrito” dijo.

Por su parte, su compañero de bancada, Mariano Hernández defendió la gestión anterior enérgicamente y citó que la idea era que el edificio no quedara en favor de Telefónica y en un mediano plazo llevar al CRESTA al Polo Educativo. Recordó que “fue una idea del vecinalismo y se aprobó gracias a la grandeza del voto de las concejalas Dibbern y Pereyra y el mayor contribuyente Fernando Ricci”, a la vez que reafirmó que “CRESTA no corre peligro, se harán las acciones legales correspondientes”.

Desde Juntos, la concejala De Grazia opinó que “es indudable que la educación pública y el CRESTA son fundamentales”, refirió el comunicado que enviaron desde la UCR sobre el tema y se puso a disposición “siempre y cuando podamos ver la documentación y trasladarla a los legisladores para poder asesorar al Dr. Garate; nos llama la atención que los medios tengan antes esa documentación”, y solicitó modificar parte del articulado original.

Luego fue sometido a votación y se aprobó por unanimidad.

El resto de la sesión se desarrolló con permanentes cruces de los bloques opositores, con una verdadera andanada de proyectos de comunicación dirigidos al Ejecutivo sobre el cumplimiento de ordenanzas de vieja data, como pedidos de informes sobre la planta de empleados municipales, contratados, becados o beneficiarios de planes, y el padrón vehicular municipal, los reclamos que hiciera al Ejecutivo el bloque peronista a la gestión anterior.

Se aprobó declarar como Patrimonio Histórico al trabajo realizado en el Cincuentenario de la fundación de Tres Arroyos y el pedido de digitalización ante el deterioro del mismo.

Hubo exposiciones que se extendieron sobre temas recurrentes como el pedido de acceso al RAFAM, presentado por la Libertad Avanza, que finalmente se aprobó por unanimidad.

Se solicitaron informes sobre la colocación de dos contenedores en la zona de la albufera de Reta, y también se pidió la señalización del camino que une a esa localidad con Claromecó.

Hubo un pedido hacia el Director de Turismo y al secretario de Seguridad sobre controles realizados en la temporada turística 2023/2024.

También solicitaron pedido de informes sobre el estado del Murallón Costero en Claromecó.

Los balcones gastronómicos también fueron motivo de pedido para dar cumplimiento de la ordenanza votada en el año 2022, haciendo conocer a los comerciantes que quieran disponer de los mismos y regular totalmente la actividad a fines del año en curso cuando entre en vigencia.

Volvió al recinto el tema del análisis del litoral costero en el distrito y se solicitó la posibilidad de renovar el contrato con el CONICET, el que perdió vigencia a fines del 2023 para la continuidad del monitoreo a cargo del equipo del Dr. Federico Isla.

El bloque de Unión por la Patria repudió cualquier intento de privatización del Banco Nación, invitando a los Concejos de la región y a los legisladores a realizar acciones en igual sentido.

Se aprobaron los despachos de comisión, por mayoría con la abstención de La Libertad Avanza la licitación para el servicio de recolección de Residuos Patogénicos al haber un solo oferente.

Por unanimidad, se agregaron dos artículos a la ordenanza 7623, sobre sueldos de personal profesional en la secretaría y subsecretaría de Planeamiento Urbano y Bromatología, ante el bloqueo de títulos.

Estuvo ausente por cuestiones personales, la presidenta del bloque de Juntos, Marisa Marioli.

Volver