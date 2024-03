El Concejo aprobó un leasing por 193 millones para comprar las combis

21 marzo, 2024

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó en el tratamiento fuera del Orden del día, un crédito por leasing por 193 millones de pesos con Provincia Leasing “para la compra de rodados a fin de cumplir las distintas necesidades en las áreas municipales” según cita el pedido emanado del Departamento Ejecutivo. El mismo se aprobó por mayoría con el voto en contra de La Libertad Avanza.

El concejal Adolfo Olivera dijo que “esto va a suplir un problema de larga data para solucionar problemas con el transporte con las localidades y también para suplir y acompañar al deporte, es muy grato haber podido aprobar este pedido, no fue un pedido de campaña sino un compromiso con la gente”.

A su vez, el concejal Ávila “por nobleza obliga”, agradeció la gestión por las combis para las localidades.

Asimismo incluidos en el Orden del Día, se trataron 23 temas. El resumen de cada punto es el siguiente:

-En primer término, se trataron los despachos de la Comisión de Legislación, que incluyeron en el inicio el proyecto de Ordenanza declarando al año 2024 como cuadragésimo aniversario del informa de la CONADEP, Nunca Más. Desde Juntos por el Cambio, la concejala Marisa Marioli visiblemente emocionada, desde el bloque autor se refirió a la decisión de Alfonsín sobre la creación de la CONADEP tomada 5 días después de asumir la Presidencia, en tanto desde el bloque peronista por parte de Paola Acuña se leyó una carta de Delia Barrera, secuestrada y torturada en el Club Atlético, durante la dictadura cívico militar ,residente actualmente en Claromecó, cuyo esposo Hugo continúa desaparecido y se denunció una amenaza a una integrante de la agrupación HIJOS realizado este miércoles. Desde el vecinalismo en tanto Roxana Calvo se refirió al libro Nunca Más generado luego del informe de la CONADEP y la labor del equipo encabezado por Ernesto Sábato, citando el prólogo del libro generado por el escritor. Adolfo Olivera resaltó la posibilidad de llevar adelante este proyecto y cuestionó el discurso del gobierno nacional sobre el tema negando el genocidio y el terrorismo de Estado. De Grazia y Del Águila en tanto aclararon su pertenencia al radicalismo y a la Coalición Cívica y manifestaron que no son parte de la coalición de este gobierno.

-Se aprobaron las licencias de los concejales Mara Redivo desde el 25 al 27/3, Alejandro Barragán del 03 al 05 /4, Adolfo Olivera 25/3 al 4/4 y de Carlos Avila.

-Cuando se trataba la licencias de Redivo, el bloque de Juntos por el Cambio se abstuvo aduciendo que las elecciones de los vice primero y segundo no se habían realizado de acuerdo a las normas, y que mientras durara la licencia, la presidencia quedaría acéfala, lo que derivò en un cuarto intermedio solicitado por el presidente del bloque vecinalista y finalmente se aprobó por mayoría la licencia de Redivo.

-Se dio tratamiento a los asuntos entrados, los que comenzaron con un proyecto de declaración en rechazo al cierre de la Agencia TELAM presentado por Unión por la Patria. Adolfo Olivera de refirió al hecho y resaltó la trayectoria de la agencia afirmando que “es una herramienta importante para la sociedad argentina y también tiene 700 empleados en la calle, también pasa con el INCAA y con el INADI”.

Paola Acuña se refirió luego al siguiente punto en de rechazo a la eliminación del Fondo de Financiamiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y consideró “un ataque contra la Provincia y contra los ciudadanos ya que afecta a la educación, ante el recorte producido que también toca al CRESTA. Mencionó el cierre del organismo que apoyaba y subsidiaba a la Agricultura Familiar en el que muchas familias tresarroyenses también están involucradas y afectadas por el temporal de diciembre.

Marcelo León, en tanto anticipó el acompañamiento y sostuvo que también se ve afectado el Fondo de Financiamiento Educativo.

De manera similar se repudió el recorte del Fondo del Incentivo Docente, también fundamentado por Acuña, quien recreó la historia del fondo que destinaba recursos a escuelas oficiales y de gestión privada, eliminado por el actual gobierno, que representa aproximadamente el 10% del salario docente con el importante recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

En todos los casos se aprobó por mayoría con el voto en contra de La Libertad Avanza.

-Desde La Libertad Avanza y también Juntos por el Cambio pidieron al acceso al sistema RAFAM para poder monitorear las cuentas municipales.

Gustavo Moller habló de una especie de contradicción y tildó de incongruencia el accionar municipal, citando que en el caso de Bahía Blanca se brinda información sobre proveedores, compras y contrataciones en las páginas digitales por lo que pedimos el acceso total al sistema como garantía para la ciudadanía.

De Grazia en tanto recordó las palabras del actual intendente sobre la transparencia en la gestión y dijo que la situación se mantiene igual que antes, ya que se habilitó parcialmente el mismo, y que afecta el derecho de la gente a conocer los gastos municipales.

Alejandro Barragán afirmó que se está trabajando por la transparencia respecto a la gestión del municipio, y que el RAFAM se habilitó por partes.

– Desde Juntos por el Cambio solicitaron la instalación de un cardiodesfibrilador en el Palacio Municipal para posibilitar salvar una vida y también la capacitación al personal municipal. Pasó a Comisión a solicitud del concejal Elgart para un mejor tratamiento de la iniciativa. También aprobaron que vuelva a funcionar el vacunatorio en el Centro de Jubilados.

– Se aprobó el pedido de reparación del pavimento en el acceso a Country Zurita en el Camino de Cintura.

– Se solicitó la devolución de la cartelería al sitio arqueológico Arroyo Seco y la posibilidad de renovar el convenio con la UNICEN para continuar las investigaciones con el respeto que merecen las comunidades originarias. Eduardo Giordano abordó aspectos respecto a la importancia que tiene el lugar por los hallazgos producidos a la vez que reconoció los derechos de los pueblos originarios de recibir los huesos de sus ancestros y apeló a la convivencia de ambos.

Marcelo León acordó con el planteo sobre la controversia producida luego de la aprobación de la ordenanza 2022 y sostuvo que se debería tratar el tema en una Comisión para tener mayor tiempo y mayor agudeza en la discusión, acordando el pleno del legislativo el pase a la comisión interna.

– Se pidió garantizar la presencia de profesionales de salud en los CAPS de Tres Arroyos y las unidades sanitarias del distrito, garantizando la atención.

Desde la banca, Mara Redivo dijo que se recibió el área de salud en estado crítico, donde la gestión del intendente Garate ve a la salud no como un gasto sino como una inversión, ya se pueden ver los hechos como la guardia pediátrica, la construcción del paredón en salud mental, arreglos en las salas barriales y en Orense, se incorporó un sistema de seguridad en el hospital para pacientes vecinos y personal, se agregaron equipos en las localidades y se trabaja conjuntamente con la Comision Amigos que consiguieron un aparato de alta resolución para cardiología. Mañana se concreta la incorporación de fonoaudiología en Orense y la incorporación de un médico más en Orense y en Claromecò, Invitó a participar de la carrera Corre por el Hospi.

Paola Acuña destacó el accionar del Ejecutivo en las localidades, y como se va mejorando en salud.

Marcelo León dudó que se haya recibido el hospital en estado crítico, defendiendo la gestión anterior, aunque apoyó lo que considera un beneficio para todos los ciudadanos. Redivo le contestó que había una deuda importante con los proveedores y también la falta de mantenimiento de la planta de oxígeno. Anticipó que se trabajara con proveedores para poder pagar a 60 días para conseguir precio.

– Se solicitó la reposición de luminarias en el acceso a San Francisco de Bellocq, y la de Ruta 228 y 73.

-Se pidió evaluar unificar la tarifa de alumbrado público en todo el distrito dada la diferencia de valores entre propiedades y comercios solicitando se haga por partidas para tener un dato más justo. Barragán especificó que en el partido de Tres Arroyos cuando tiene un lote cada medidor es cobrado por cada cooperativa y hace diferencia a las tarifas sociales y a las residenciales que se les cobra por módulos, uno o dos módulos y en el caso de servicios generales tiene un tope de mil kw. y en el caso de los residenciales es de 250 kw. y en tarifa social de 200 kw. Agustín Rossi pidió pase a Comision y se aprobó por unanimidad.

-Omar Bartneche fundamentó el pedido de su bloque de colocar reductores de velocidad en Avenida Belgrano del 2000 al 3500 dado que es una zona poblada y también el tránsito a la escuela agropecuaria y al club El Nacional y las plantas de acopio en Barrow.

-El bloque vecinalista propuso reparación de diferentes calles de la ciudad. Marcelo León a modo de ejemplo, sostuvo que “en recorridas habituales que realizamos se han encontrado cuestiones que no son complicadas de arreglar, como roturas de pavimento y la falta de señalización clara ante arreglos de asfalto”.

-Ante el pedido del bloque vecinalista de recambio de luminarias en diferentes lugares del ejido urbano, Mariano Hernández fundamentó el proyecto, en tanto Alejandro Barragán dijo que “con el temporal hubo mucha tarea con las conexiones domiciliarias y dijo que la tarea del alumbrado está bastante el dia, y ayuda mucho que los vecinos pasen los reclamos”.

-También vinculado a la obra pública, el MV pidió una inspección en la Ruta 228 entre Mitre y Avenida Constituyentes para que se arbitren los medios para iluminar el lugar”. Claudia Diez informó sobre el mismo y dijo que “hubo un pedido similar el año pasado y ahora lo reiteramos porque es un lugar de riesgo para transeúntes y también el deterioro de la ruta es cada vez más evidente”.

-En el final, se aprobó a instancias del vecinalismo la adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down, que se cumple este 21 de marzo.

