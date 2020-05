El Concejo “bochó” por mayoría proyecto peronista para la elección de delegados municipales

21 mayo, 2020 Leido: 659

Fue rechazado por mayoría con el voto del vecinalismo y Juntos por el Cambio, el proyecto que el bloque de Todos trajo nuevamente para su tratamiento respecto a la elección directa de los delegados en las localidades, y el del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, una vieja iniciativa que fundamentó el concejal Martín Garate en representación del bloque autor.



Luego de una extensa exposición dando a conocer los distintos aspectos en los que se basaba la norma que fue rechazada finalmente, Garate dijo que el proyecto “tiene una larga historia ya que en mi anterior gestión presenté uno similar junto a López Muñoz y hemos señalado siempre como importante la participación de los vecinos, y fueron rechazados por la mayoría circunstancial que tenía el MV en esa época”.

“La elección de los delegados de las localidades y de Claromecó históricamente formo parte de la plataforma electoral del Justicialismo, y si bien hoy pareciera poco importante una plataforma electoral, nos genera a nosotros un compromiso que hicimos con la gente que nos acompañó en las localidades”, relató.

“Estamos y estaremos siempre a favor de impulsar estos organismos de participación democrática para facilitar la participación de la comunidad, como las consultas populares. Hay un tema que no es menor que es generar más transparencia porque la demanda es distinta a lo que sucede en la ciudad cabecera, por lo que cuando pedimos que se elijan de manera directa es que sean representantes auténticos de los vecinos y no meros representantes del Ejecutivo que cumplen funciones de operador político o administrativo del municipio. Sería un salto de calidad.”, agregó Garate.

El no del vecinalismo

“Vamos a rechazar acompañar este proyecto manteniendo la postura histórica del MV fundamentándolo en que es el intendente el que debe elegir a sus auxiliares tanto los secretarios como los delegados, ya que es la palabra del intendente en las localidades y escucha los reclamos o las inquietudes de los vecinos y los concejales tenemos la obligación de escuchar sus propuestas y trasladarlas a los distintos estamentos, y hemos adelantado bastante porque antes el intendente elegía a sus delegados, y ahora es desde las instituciones surge una terna y de esta terna se elige a quien más posibilidad tenga con su postura política”, dijo la presidenta del Movimiento Vecinal Claudia Cittadino.

“Basados en esto y no poniendo en duda la actitud democrática que tiene el intendente, quien escucha las propuestas que hay en cada localidad, nosotros vamos a seguir con esta costumbre que sea el intendente quien los designe”, anticipó previo a la votación, lo que fue compartido por su par Aramberri, quien sostuvo además que el intendente evalúa a sus funcionarios cada dos años, quienes presentan de manera previa la renuncia firmada a sus cargos, y de no haber conformidad con la gestión se decide en consecuencia. También coincidió con Garate en el sentido que no todos los pobladores participan en las instituciones desde donde pueden surgir los nombres para la terna.

El cuarto intermedio de “Ticho”, el frustrado pase a Comisión y el rechazo final

Luego del debate entre peronistas y vecinalistas, terció el presidente de Juntos por el Cambio, quien en principio acordó con Garate en algunos aspectos pero “como tenemos dudas solicitamos un cuarto intermedio para dar una postura final”, el que se cumplió y luego de unos minutos, al regresar a sus bancas, y tras no lograr el pase a Comisión para un nuevo análisis, rechazado por los otros bloques, se unió al vecinalismo para rechazar el proyecto del bloque peronista.

La sesión se inició con la adhesión a los decretos en materia económica, los que se aprobaron por unanimidad, los que incluyen la suspensión del cobro de tasas por ciento veinte días,

El edil Luis Zorrilla fue quien fundamentó la posición, en función de la baja cobrabilidad, a la vez que destacó las medidas adoptadas por la administración nacional y provincial, que permitieron que luego de la presentación efectuada por el Secretario de Hacienda, el municipio recibiera 36 millones de pesos para el pago de salarios.

Asimismo, se dispuso aumentar del 2,5 % al 4% la contraprestación a las entidades bancarias por la labor que debió realizar el municipio en los inicios de la cuarentena, asistiendo a los adultos mayores y a los vecinos.

Fabiano, desde Juntos por el Cambio, manifestó que apoyarían pero quiso dejar aclarado que “en el caso de Servicios Urbanos se posterga el pago del 7,5% de incremento, no así el 35 % de la suba en Servicios Sanitarios aprobada oportunamente, aumento que se reflejará en los vencimientos de junio”.

Martín Garate, de Todos, planteó en el recinto lo tratado en la Comisión, respecto a la entrega masiva de elementos de sanidad destinando fondos en tal sentido, y también destacó que realizaron desde su sector político “diversos proyectos para la asistencia a las PyMes, los que esperemos que avancen, porque los tendrá que afrontar el comercio, y también respecto a las tasas hicimos una propuesta para postergar los vencimientos y en algunos casos la exención de las mismas; nos parecen ideas correctas pero creo que no son suficientes, y espero que se escuchen nuestras propuestas”.

La polémica licencia veraniega de Daiana De Grazia

Fue aprobada por unanimidad con la abstención de los bloques del vecinalismo y Todos, la licencia que la concejal cambiemita Daiana De Grazia tomó desde el 3 al 14 de febrero y que fuera despachada por minoría en la respectiva comisión que dio tratamiento a la misma, lo que provocó la abstención citada.

De Grazia anticipó que esos once días que cobró, el importe lo donará a la Comisión de Amigos del Hospital. Igual actitud tomará su reemplazante, Marisa Marioli de Orense. Las donaciones se producirán en el mes de junio, de acuerdo a lo que sostuvo la edil en el recinto.

“Considero que no puedo dar un doble mensaje como funcionaria y posiblemente me condenarán por no cumplir con el reglamento interno; aunque a veces nos basamos en normas y otras en usos y costumbres”, alegó De Grazia.

Otros temas

El cuerpo aprobó asimismo la ratificación del convenio con la Universidad Provincial de Sudoeste, y la declaración del día 14 de marzo como “Día Mundial de la Endiometrosis” y Marzo Amarillo, como medida de concientizar y visibilizar esa enfermedad.

Cambios en lugares de ascenso y descenso en el Estacionamiento medido

En los asuntos entrados, se aprobó la modificación del artículo 14 de la ordenanza respectiva de los espacios para ascenso y descenso de personas en el sector de estacionamiento medido en cercanías de entidades bancarias e instituciones, los que se situarán en estos puntos: Sarmiento 281 al 291 – PAMI; Istilart 80-90 PAMI; Av. Moreno 365-381 Banco Santander y Av. Moreno 441-455 Cámara Económica y ANSES; Colón 161-175 Banco Provincia; Colón 345 al 355 Banco Francés y Efectivo Sí; Chacabuco 76-90 Banco Credicoop; Avenida Rivadavia 25-45 Iglesia; Belgrano 20-40 Ex Colegio Nacional; Sarmiento 30-50 Escuela 1; Avenida Moreno 265-282 Banco Nación; Calle 25 de Mayo del 219 al 235 Juzgado Correccional y 9 de Julio 19-29 Banco Nación.

La modificación introducida fue analizada desde la posibilidad de ordenar el tránsito y tener los lugares de descenso previstos para evitar las dobles filas por lo que se da la proximidad necesaria en los sectores mencionados “esperemos que esto tenga una buena aceptación en la conducta de las personas y se eviten sanciones” dijo el concejal peronista Sebastián Suhit. Desde Juntos por el Cambio se acompañó la medida e incluso el concejal Fabiano insistió en que se debería de dejar cobrar el estacionamiento medido “en el marco de la pandemia ante el momento especial que pasa el comercio en el centro de Tres Arroyos, atento que la ordenanza apunta a ordenar el tránsito y no a recaudar”.

El Bloque de Todos presentó proyectos aprobados por unanimidad: uno de resolución adhiriendo a la ley Johana referida a la muerte prematura de niños por nacer o recién nacidos; otro de comunicación para que se eleven los protocolos sanitarios vigentes que acompañen las medidas tomadas por la Provincia de Buenos Aires. También solicitaron que se cumpla con la ordenanza aprobada en 2018 para la creación de la Plaza Luisa Marino en Barrio Boca.

El arreglo de la escuela de Reta

En el aspecto educativo, el bloque justicialista solicitó que antes que se restablezcan las clases es necesario realizar los arreglos correspondientes a la Escuela 34 de Reta, junto a la provisión de bidones de agua hasta que se pueda realizar la obra necesaria para el uso por red, lo que generó un cruce entre bloques: desde Todos, Graciela Callegari sostuvo que “no sabemos qué criterio de prioridad primó pero creo que es necesario de dotar de seguridad a esa escuela en toda su extensión, y si los fondos presupuestados no alcanzaren, que se realiza con el Fondo de Financiamiento Educativo”, a lo que Victoria Larriestra desde el vecinalismo contestó que se había decidido hacer por etapas toda la obra. Su par Francisco Aramberri sumó a este pedido ver la posibilidad de culminar la obra incompleta de la Escuela 501 “ya que con Maria Eugenia no tuvimos suerte, esperemos que con Axel sí”.

Otro punto impulsado por el bloque del peronismo fue solicitarle al Ejecutivo arbitrar los medios para realizar el registro de los comercios tresarroyenses en el marco del plan Comercios Abiertos, una herramienta propuesta desde la gobernación y ejecutada por Provincia Net que permite promover la compra en comercios barriales y que estos adhieran a la billetera cuenta DNI del BAPRO, publicando el listado de los mismos en la página Web del Municipio, para favorecer las ventas y el trabajo comercial.

En el ámbito educativo, desde Juntos por el Cambio se solicitaba información sobre las designaciones docentes en el plan FINES y la continuidad del mismo, el que generó un largo debate, exponiendo sus puntos de vista las concejalas De Grazia, Cittadino y Lescano, el que terminó cuando la edil justicialista dijo que todo está integrado en los portales educativos y que es información pública para los docentes y alumnos.

Otro proyecto cambiemita tuvo que ver con la adhesión y la remisión de la misma a la cámara de Diputados bonaerense sobre el proyecto presentado por el diputado Emiliano Balbín para que se pueda dar cumplimiento al proyecto de mediación de manera virtual para resolución de conflictos ante la presencia del COVID 19.

Juntos por el Cambio y la capacitación por la Ley Micaela

Ya en la faz final de la extensa sesión – insumió tres horas y 17 minutos – Juntos por el Cambio solicitaba la puesta en marcha inmediata de la capacitación a funcionarios y empleados municipales sobre la Ley 27.499 llamada Ley Micaela sobre violencia de género, a la que el municipio adhirió en 2019 y es de cumplimiento obligatorio.

Daiana De Grazia fundamentó el proyecto y recordó las 33 muertes por femicidio ocurridas durante la pandemia y reclamó la capacitación, a lo que la concejal Cittadino le contestó que está previsto que sea en principio el intendente y los funcionarios quienes accedan a la misma, en el Salón Blanco, y luego, por turnos lo haga el personal municipal, algo que ya está acordado con el Sindicato y el 18 de mayo recibimos la contestación a la nota remitida el 6 de este mes.

Adhesión a la declaración de la odontología como profesión de alto riesgo por la pandemia

El punto final de la sesión estuvo vinculado a la adhesión para declarar a la odontología como profesión de alto riesgo, también impulsado por JXC el que fue aprobado por unanimidad al considera que los odontólogos deben trabajar sobre la boca del paciente y al realizar la limpieza se pulveriza la saliva por lo que deben contar con lo requerido en el protocolo para funcionar en sus consultorios, remitiendo la adhesión a las autoridades provinciales, a la cámara de Senadores y a la entidad que nuclea a los odontólogos.

Volver