El Concejo convoca a Cordiglia y Cuesta tras un operativo de nocturnidad

27 junio, 2022

La Comisión de Hacienda decidió convocar al secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, y al director de Inspección General, Claudio Cuesta, para que informen sobre el operativo realizado en la madrugada del sábado. Está previsto que la reunión se desarrolle mañana.

La edil Soledad Cadenas (Juntos), presidenta de la Comisión, dijo que “yo vi el operativo. Queremos que nos expliquen específicamente qué fue lo que pasó, cómo se procedió y qué pasa actualmente. Hay que hablar sobre hecho concreto y no especular”. Asimismo, indicó que quieren saber sobre “alguna habilitación o no que se pudo haber generado durante el fin de semana de algún local nuevo”.

Cabe recordar que la Policía informó que corroboró la presencia de menores y mayores de edad en el local “Chapas”, sito en avenida Moreno al 250, donde también se observó el expendio de bebidas alcohólicas.

Cadenas propuso “hacer una mesa donde nos sentemos todos los actores a tomar decisiones y generar un cuidado no solo de los jóvenes sino de todas las personas en lo que tiene que ver con la nocturnidad. Es algo muy complejo y necesita de la responsabilidad de todos. El Ejecutivo sabe perfectamente lo que tiene hacer”.

