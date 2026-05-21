El Concejo Deliberante avanzó en proyectos de salud mental, seguridad y control territorial

21 mayo, 2026 0

En la mañana de este jueves se llevó a cabo la 6ta. Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, correspondiente al Período Legislativo 2026.

Con la presencia de 17 concejales, el cuerpo legislativo debatió una variada agenda que incluyó temas de salud, infraestructura, control territorial y asuntos institucionales.

Entre los despachos de comisión más destacados, se aprobó por mayoría la creación del Centro de Día para el abordaje de consumos problemáticos y otros padecimientos mentales, iniciativa que contó con la abstención del bloque Unión y Libertad. Asimismo, desde la Comisión de Legislación se avaló la adjudicación del servicio de conectividad y mantenimiento de las cámaras de seguridad para todo el partido.

En el segmento de los asuntos entrados, la Coalición Cívica ARI logró la aprobación de dos pedidos de informe dirigidos al Departamento Ejecutivo. El primero de ellos solicita detalles sobre el estado del túnel submedanal y el desagüe pluvial de Reta, mientras que el segundo indaga si las áreas de planificación y obras públicas han incorporado las disposiciones de la Autoridad del Agua provincial.

En la misma línea de control territorial, el bloque Nuevos Aires consiguió el respaldo de la mayoría para requerir al Intendente un informe sobre la situación legal del desarrollo inmobiliario “Lemu C”, el cual comercializa lotes entre Reta y Claromecó.

Por el lado de la salud y la prevención, Unión y Libertad impulsó con éxito un proyecto para que se evalúe equipar el Centro de Salud Mental con elementos de ejercitación física como cintas y bicicletas fijas. Por su parte, el Movimiento Vecinal logró el acompañamiento unánime de todo el cuerpo para exigir precisiones sobre la existencia de un protocolo local contra el hantavirus.

El vecinalismo también consiguió declarar de Interés Municipal la participación de la joven Milagros Morresi en la JCI Academy 2026 en Japón, aunque sufrió un revés cuando la mayoría rechazó su pedido de informes sobre las autorizaciones de demolición de la histórica “Casa de Hurtado”.

Finalmente, el Concejo Deliberante aprobó un Proyecto de Resolución presentado por La Libertad Avanza, manifestando un enérgico repudio ante la reciente filtración de documentos internos del cuerpo deliberativo hacia los medios de comunicación.

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