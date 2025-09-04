El Concejo Deliberante desarrolló una nueva sesión ordinaria

4 septiembre, 2025

Este jueves por la mañana en el recinto del Salón Blanco del Palacio Municipal y con 18 concejales, tuvo lugar la 13° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, correspondiente al Período Legislativo del año 2025.

De los despachos de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, se aprobaron por unanimidad dos proyectos de ordenanza, uno reglamentando el funcionamiento de las escuelas de surf, body board y deportes similares; y otro modificando art. 4°, Inc. 5° de la Ordenanza N° 7295/2019 sobre reglamentación de playas, para permitir el desarrollo de los deportes acuáticos de tabla en la extensión de la zona de baño.

De los despachos de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, se aprobó por unanimidad la inclusión dentro del patrimonio de un televisor por la Secretaría de Desarrollo Social y la licencia del concejal Carlos Ávila.

ASUNTOS ENTRADOS

El Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para que el Director Asociado del Centro Municipal de Salud informe a este Honorable Cuerpo sobre requerimientos solicitados desde los CAPS del Distrito, aprobado por mayoría.

-Para solicitar que se concrete un nuevo llamado a licitación para la realización de nuevos pozos de agua en Tres Arroyos, aprobado por mayoría.

-Para dar respuesta a vecinos respecto de la obra de cordón cuneta en la ciudad y localidades, aprobado por mayoría.

-Para que la Presidenta de este Honorable Cuerpo se haga cargo de la tramitación de asuntos que siguen en la Comisión de Obras Públicas y Seguridad sin respuestas, aprobado por mayoría.

-Para que el Intendente Municipal cumpla con las ordenanzas vigentes aprobadas por este Cuerpo Legislativo, aprobado por mayoría.

Por otro lado, el Bloque Concejales de La Libertad Avanza elevó un pedido para que se arbitren los medios necesarios para el relleno y tapado de la cava ubicada en Avda. Belgrano al 2.200, que se aprobó por mayoría.

Finalmente, el Bloque Concejales del Movimiento Vecinal presentó un pedido para que el Ejecutivo informe a este Honorable Cuerpo la rendición del mes de agosto 2025 y monto recibido del Fondo de Financiamiento Educativo, que fue aprobado por unanimidad.

