El Concejo Deliberante no trataría el pedido de licencia de Sánchez

23 agosto, 2023

En el tratamiento del orden del día de la sesión de mañana del Concejo Deliberante existe la posibilidad que los ediles no consideren el pedido de licencia del intendente Carlos Sánchez quien solicitó vacaciones del 4 al 17 de septiembre.

La nota de rigor no se incorporó al temario, pero luego de la publicación de los asuntos ingresados, mediante un comunicado se indica que el tema de la licencia será debatido fuera del orden del día.

El informe suministrado por el área prensa del Concejo emitido por whatsapp a los medios a las 13.30 de este miércoles dice: “recién me informan que se tratará, fuera del orden del día , el pedido de licencia del intendente Carlos Sánchez del 4 al 17 de septiembre, y por el mismo período, la licencia como concejala de Claudia Cittadino para asumir en su reemplazo. Sepan disculpar que no figuran estos temas en el anuncio ya enviado”

La cuestión pasaría no por negar la licencia, lo que está perfectamente normado en la Ley Orgánica de las Municipalidades, sino que la mayoría opositora tomaría la determinación de votar de manera negativa el tratamiento sobre tablas del tema, enviándolo a comisión para que emita dictamen.

De ocurrir esto, la licencia no se verá otorgada y tendría que cambiarse de fecha.

Algunos observadores sostienen que la idea es que Cittadino no asuma como intendenta interina, dado que es Candidata a ocupar el sillón de Camet en las próximas elecciones.

Algunos viejos concejales no recuerdan negativas de licencias a Intendentes, pero tampoco podría encuadrarse esta situación como tal, sino también en la aplicación a rajatablas del reglamento interno del Concejo que permite enviar a comisión los asuntos ingresados fuera del orden del día y no tratarlos sobre tablas.

De todos modos es un trascendido, fundamentado por algunos concejales de manera no oficial. La misma versiópn dice que la nota del Intendente no entró con la antelación que debía ser ingresada. Mañana antes de la sesión hablarían informalmente del asunto.

