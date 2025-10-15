El Concejo Deliberante sesiona en Orense

Este jueves, desde las 10, el Concejo Deliberante sesionará en Orense. Será en instalaciones del Instituto General Don José de San Martín, ubicado en Av. San Martín 39. Previamente, Eugenia Mainz (9:30) y Sandra Doladé (9:45) harán uso de la Banca Ciudadana.

El Orden del Día consta de 15 puntos, entre los que se destacan la modificación del Artículo 67 de la Ordenanza Impositiva 2025 (Valor del módulo), la solicitud de prórroga para la elevación del Presupuesto 2026 y el Proyecto de Ordenanza para el nombramiento del Predio como al Polideportivo Municipal y el Natatorio.

Además, el médico veterinario Eduardo Andrés Van Der Horst jurará como concejal por el Movimiento Vecinal ante la licencia solicitada por Roxana Inés Calvo.

