El Concejo Deliberante sesiona mañana las 13

El presidente del Concejo Deliberante, Enrique Groenenberg, anunció que mañana a las 13 horas se concretaría la sesión el Concejo Deliberante.



“Se hará a las 13, trataremos de consensuar y si hay una posibilidad de hacerla a las 12 también no hay problema alguno. No hay muchos temas. El clima de campaña ya pasó y trataremos los pocos puntos. Falta un tema del Ejecutivo por ingresar de la renovación del contrato a la lavandería del hospital”, sostuvo.

Asimismo, destacó que no hay en el orden del día “nada que genere debate”, durante la sesión.