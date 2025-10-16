El Concejo Deliberante sesionó en Orense

Cumpliendo con la Ordenanza N°7485, el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos sesionó en la localidad de Orense, gracias a la Escuela Secundaria N°8 que prestó las instalaciones para el desarrollo del encuentro legislativo.

Antes de comenzar la sesión, la vecina Sandra Doladé y la estudiante Eugenia Mainz hicieron uso de la Banca Ciudadana para presentar dos proyectos de puesta en valor de las plazas de Orense. En primer lugar, la vecina solicitó el arreglo de los juegos de la Plaza San Martín, y luego la estudiante presentó un proyecto para arreglar la plaza Jardín de la Paz –propuesta que anteriormente había llevado al HCD Estudiantil en la edición de este año-.

Iniciada la sesión, de los despachos de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, se aprobó por unanimidad el pedido de licencia de la concejal Roxana Calvo, y luego tomó juramento el Concejal Suplente Andrés Van der Horst, quien ocupará su banca durante el período que se ausente. Luego se aprobó por unanimidad el decreto de ratificación de la lista de Mayores Contribuyentes.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad el proyecto para nombrar el Predio Municipal de Deportes, quedando este como “Ciudad de Tres Arroyos”, el Polideportivo Municipal como “Carlos Alberto Rivada” y el Natatorio Municipal como “Hirám Silvestre Stefanini”.

Continuando con el orden del día, se trató el proyecto de ordenanza de Juntos por el Cambio para crear el Código de Integridad para todo el ámbito del sector público municipal de Tres Arroyos, que se votó el pase a comisión nuevamente para continuar su tratamiento.

De los despachos de la Comisión de Hacienda y Producción, se aprobó por mayoría la solicitud de prórroga que elevó el Departamento Ejecutivo para la presentación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2026. Además, se aprobó por mayoría –con votación nominal, contando con el rechazo de los concejales Daiana De Grazia, Carmen Merlo, Eduardo Giordano, Gustavo Moller y Marisa Marioli; y la aprobación de Carlos Ávila, Cecilia Del Águila, Agustín Rossi, Alejandro Barragán, Facundo Elgart, Carla Moreno, Adolfo Olivera, Paola Acuña, Mara Redivo, Marcelo León, Claudia Diez y Mariano Hernández- la propuesta del Departamento Ejecutivo de aumentar el valor del módulo un 20% en dos tramos, una cuota en noviembre y otra en diciembre. Cabe mencionar que el Concejal Moller mocionó realizar un aumento del módulo del 6% en dos veces, propuesta que fue rechazada.

De los despachos de la Comisión por los Derechos de la Familia, se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza del bloque estudiantil ganador en el año 2024, Junta Estudiantil por la Igualdad, creando el Equipo Itinerante de Salud Mental de atención a adolescentes en el Partido de Tres Arroyos.

Asuntos entrados

El bloque La Libertad Avanza elevó un Proyecto de Comunicación dirigiéndose a la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, para solicitar que se guarden los expedientes por duplicado, aprobado por mayoría.

El Bloque de Juntos por el Cambio elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Dirigido al Sr. Delegado de la localidad de Orense, para que informe sobre el plan de trabajo para la temporada estival en dicho balneario, aprobado por mayoría.

-Para que se realicen las campañas del Mes Rosa en las localidades del Distrito, aprobado por mayoría.

-Para que se proceda al cambio de filtros de agua en la localidad de Orense, aprobado por mayoría.

-Para que se proceda a equiparar los salarios y valor de las guardias médicas entre la ciudad cabecera y las localidades del Partido de Tres Arroyos, aprobado por unanimidad.

-Para agilizar la presencia del Agrimensor Municipal donde se construyeron las viviendas del Plan Federal II en la localidad de Orense, aprobado por mayoría.

Sobre tablas

Por fuera del orden del día, se solicitó el tratamiento de la autorización para el llamado a licitación de la Unidad Turística Fiscal N°2 de Orense, y de la adjudicación del servicio de residuos patogénicos, que ambos resultaron aprobados por unanimidad.

