El Concejo reclamó la provisión de drogas para pacientes oncológicos

19 agosto, 2021 Leido: 15

En una sesión de poco más de dos horas, el Concejo Deliberante aprobó este jueves transformar un proyecto de comunicación en uno de resolución para dirigirse a las autoridades sanitarias provinciales para que provean las drogas para tratamientos de pacientes oncológicos.

El Proyecto de Comunicación solicitaba la intervención del intendente, para que se resolviera el problema que se ocasiona “ante la falta del 99 por ciento de los mismos, desde hace un año y medio” según fundamentó desde el bloque autor –Juntos por el Cambio- la concejala Daiana De Grazia, quien citó que “hablé con la oncóloga, quien me dijo que los médicos hacen una red entre ellos y a medida que se necesitan intercambian los medicamentos necesarios, y que temen que se incremente la mortalidad”.

Desde el Movimiento Vecinal, la concejala Claudia Cittadino propuso elevar el reclamo a las autoridades transformando el proyecto de comunicación en un proyecto de resolución, enviando copia a la Comisión de Salud de la Legislatura provincial, ya que hay legisladores en ella que son de Tres Arroyos”, y dijo que “hay que mencionar a la oncóloga, la Doctora María Esther Domínguez, que atiende en su propia casa a los pacientes mientras se realiza la obra en el Hospital Pirovano de la nueva sala para los tratamientos”.

Otros temas

Se aprobó también la creación del Sistema de Alarmas Vecinales, al que deberán adherir los vecinos interesados, oportunamente; la conformación del equipo “Proveer Salud” para que profesionales médicos asistan a los pobladores de las localidades. También en el aspecto sanitario, se pidió al Ejecutivo que se realicen diversas reformas en el CAPS de Fonavi Terminal.

Se solicitó nuevamente al delegado de Orense que informe sobre el mantenimiento de la maquinaria del Balneario, y poner en vigencia la ordenanza sobre Tranqueras Seguras aprobada en 2020 denominada S.O. S Rural, difundiendo la misma entre los productores agropecuarios.

Se solicitó al Ejecutivo la iluminación de la Avenida Belgrano del 1700 en adelante, y la construcción de una bicisenda para el traslado de jóvenes de ese sector, y el mantenimiento y reparación de los puentes de Almafuerte y Caseros al 2000.

Se pidieron informes sobre la poda realizada en Reta por trabajadores municipales sin equipamiento adecuado. Se solicitó un informe sobre la implementación del Presupuesto Participativo y el envío de comprobantes de la rendición de cuentas de la Fiesta Provincial del Trigo 2021.

Se reclamó la liquidación del pago del “Programa Igualdad de Oportunidades”, becas de transporte para los estudiantes de las localidades que se trasladan a la ciudad cabecera.

Fuera del orden del día se aprobaron dos proyectos: uno referido a la modificación de la ordenanza 7407/2020 en sus artículos 7, 28, 36 y 44, y un proyecto adhiriendo a la creación del Colegio de Enfermería de la Provincia de Buenos Aires, presentado por Juntos por el Cambio.

Reconocimiento y recuerdo de la ex concejala Marta Fortunato

En el final de la sesión del Concejo Deliberante, muy emocionada, la concejala Claudia Cittadino hizo un homenaje a la ex concejala radical Marta Fortunato, fallecida recientemente, y expresó “me es difícil poder hablar en forma objetiva, era una persona de bien, simpática, que ha pasado por varias instituciones y dejó en alto los valores de la honestidad y la convicción; en lo personal me queda el recuerdo de las discusiones políticas en el medio de una cena de amigos, pero siempre con el abrazo final; hoy va mi recuerdo sentido para ella y un abrazo a su familia”.

