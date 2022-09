El Concejo repudió unánimemente el atentado contra la Vicepresidenta

5 septiembre, 2022 Leido: 157

En sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de Resolución en el que expresa “su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, exigiendo pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables del hecho”, tal como reza el artículo 1 del mismo.

Callegari: “Sigo creyendo que la Patria es el Otro, que el Amor vence al Odio”

En primer término usó de la palabra la concejala y presidenta del bloque de Todos, Graciela Callegari, quien agradeció inicialmente a los concejales por acompañar el proyecto surgido desde su bloque, y luego haber consensuado el tratamiento del mismo y su posterior aprobación.

Entre otros conceptos, Callegari llamó a defender y sostener la Democracia a casi 40 años de haberla recuperado, y manifestó que “es dolorosa esta afirmación” porque según su entender habla de los diferentes procesos que la interrumpieron a lo largo de la historia argentina.

“Eso es fruto de un acuerdo tácito al Nunca Más, un acuerdo para no volver a repetir y defender esta Democracia que pasó por momentos difíciles. Nunca más es el significado de no propiciar la construcción del sentido que todo está permitido, y de agredir con gestos o palabras”.

“Este hecho no es consecuencia de la salud mental de una persona es el resultado de vivir el o dio, es consecuencia de la violencia en lugar del debate de la perdida de la capacidad de aceptar al otro y llevar toda cuestión a que sea “él o yo”, afirmó, y agregó: “sigo creyendo que la Patria es el Otro, que el Amor vence al Odio, y que la Patria sea para todos, la violencia debe ser el límite, nuestro compromiso es con la No Violencia”.

En el final de sus dichos, Graciela Callegari recordó los tramos finales del Preámbulo de la Constitución, y luego sostuvo que “cuando eso no ocurra, está en riesgo nuestra institucionalidad, nuestra Patria. Apostamos a defenderla y celebrarla todos los días, para tener una mejor Patria para todos”.

Nickel: “repudiamos cualquier sistema que apunte a interrumpir la Democracia”

Seguidamente, el titular del bloque vecinalista, Dr. Werner Nickel, en la misma línea destacó el sacrificio para haber podido recuperar la Democracia hace casi 40 años, y se refirió a su vez a que “este recinto es el primer escalón, la máxima expresión de la Democracia, el espacio más destacado, donde nos reunimos a debatir los temas que hacen al bien común de nuestro pueblo, debatir con respeto los diversos temas que tenemos cada uno de los bloques que representan a la ciudadanía de Tres Arroyos, siempre con la construcción del bien común y el desarrollo como pueblo. Ejercer el arte de hacer posible la solución a los problemas en base a consensos”.

“Creemos que todos nos sentimos conmocionados o dolidos, porque pensamos que esto no debería haber pasado, tenemos que reflexionar todos, más allá de la condición de funcionario político o de ideologías, para que estas cosa no vuelvan a ocurrir. Como partido político y representante del MV repudiamos cualquier sistema que apunte a interrumpir la Democracia, el hecho ha sido el más grave que hemos sufrido, por lo que repudiamos y exigimos, juntamente como lo hicimos en un comunicado difundido el viernes, el partido, el cuerpo de consejeros y la juventud vecinalista, aclarar prontamente los hechos.

De Grazia: repudio y críticas sobre el feriado del viernes

Por el bloque de Juntos se expresó la concejala Daiana De Grazia, y dijo “vamos a repudiar absolutamente este acto de violencia contra la Vicepresidenta por la investidura, la institucionalidad que representa y por la República”.

“Creemos que en este tema, que la justicia será así, que se pueda determinar cómo fueron los hechos, como sucedió y demás circunstancias que ocurrieron; nos preocupa quienes estuvieron a cargo de esa seguridad”, a la vez que criticó la decisión de establecer un feriado el viernes pasado, y sostuvo que “hubiese sido oportuno no tener un feriado sino una jornada de reflexión, ya que ni la educación, la salud y la producción están en condiciones de no tener nuevos feriados” relatando los problemas de quienes viajaron para atenderse por su salud y no pudieron hacerlo y que hubierA sido oportuno expresar a los estudiantes la complejidad de la situación y que no pensaran que el feriado se dio por los hechos sucedidos.

“Creo que no está en peligro la Democracia, ya que se sostiene día a día por todos los habitantes del país y por supuesto a este hecho lo vamos a repudiar hasta que se llegue a una sentencia y se esclarezcan los hechos; no creo que la Democracia esté en peligro –reiteró -, tenemos partidos políticos robustos, libertad de derechos, de caminar por las calles, y creo que esto no pone en riesgo la Democracia.

“Desde este bloque seguiremos trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo que es buscar lo mejor para nuestra ciudad y es lo mejor que podamos hacer”, relató y finalmente recordando al ex presidente Raúl Alfonsín, usó sus conceptos al manifestar que “es momento que bajemos un poco las banderas partidarias para izar la bandera Argentina”.

Garate: “si no defendemos la Democracia y la institucionalidad vamos por el mal camino”

De manera previa a la votación, el presidente del cuerpo, Martín Garate también tuvo expresiones vinculadas a este momento y al igual que Callegari agradeció el acompañamiento de los bloques para realizar la sesión Extraordinaria, y dijo: “como representante de los concejales quiero expresar el repudio a lo que ha sido el intento de magnicidio, y me parece que tiene que llevarnos a la reflexión, porque no es un tema menor, es de gravedad institucional y la verdad es que deseo que todos lo que integramos la sociedad tomemos conciencia de lo que pasó y lo que hubiera pasado; nací en el 72 y creo que es el hecho más grave que ha sucedido en Argentina: la posibilidad que alguien asesine a un funcionario, a una vicepresidenta.

En el mismo sentido opinó: “Creo que la democracia se construye con gestos, como en el año ´87 cuando hubo la asonada carapintada, los tuvimos a Alfonsín y Cafiero juntos, y la verdad me hubiera gustado ver este gesto, ver a todos y cada uno de los 17 concejales en la plaza, porque no era una cuestión partidaria sino de defensa de la Democracia”.

“Quiero agradecerle a todos, manifestar que la verdad me dejo consternado el hecho en si mismo, no es una cuestión partidaria sino personal y me pongo en la piel de quienes tenemos filiación política con la vice y no podemos dejar de ver esta cosa tan grave, es grave atentar contra la vida de cualquier persona, más cuando tiene que ver con la institucionalidad; me gustaría que repensemos algunos mensajes y cuestiones que se dicen: una cosa es la libertad y otra el libertinaje, ojalá que esto nos enseñe, tengo mis serias dudas, pero entiendo que si no defendemos la Democracia y la institucionalidad vamos por el mal camino. Agradezco a los bloques del MV y de Juntos por venir a acompañar, por el gesto de madurez política” agregó Garate.

“Reflexionemos y actuemos sobre eso, no alcanza con la reflexión; es respetar que cada uno piensa diferente, y que el gobierno será determinado cada cuatro años. Es lo que espero humildemente desde esta presidencia”, concluyó y seguidamente sometió a votación el proyecto de Resolución, el que fue aprobado unánimemente.

Volver