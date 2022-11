“El Concejo se convirtió en una máquina de impedir”, dijo Nickel

4 noviembre, 2022

“El Concejo Deliberante se constituye en una máquina de impedir”, aseguró hoy el presidente de la bancada oficialista, Werner Nickel, en torno a lo ocurrido en la sesión del jueves en la discusión del proyecto de unidades modulares.

“Ayer, como es de público conocimiento, se trató en la sesión un proyecto que originalmente se había generado en la Dirección de Turismo, donde se diseñó como alternativa a la prestación de servicios en playa las unidades modulares, que no compiten con los paradores porque en cuanto a infraestructura y servicios a brindar son algo diferente, pero dada la situación que estamos atravesando por los paradores -que gracias a la política no los tenemos- se ven como una buena alternativa. Ese proyecto, como es casi moneda corriente, fue subestimado y vapuleado por la oposición; el director de Turismo fue citado a comisiones, por medio de notas se le pidió más información, y ahí es donde uno empieza a dudar si hay realmente interés en nutrirse de información o si está pasando lo mismo que con los paradores”, consideró Nickel.

El edil vecinalista recordó que “a pesar de las idas y vueltas este proyecto había logrado tener despacho por mayoría e iba a ser tratado en la sesión del 18 de agosto, y por un error involuntario -que pasa, como en todos los aspectos de la vida- incluía entre los espacios a licitar uno coincidente con el parador 2, donde funcionara Borneo. Entonces decidimos desde el mismo bloque oficialista no hacerlo subir a sesión, iba a ir fuera del orden del día entonces no lo presentamos. Quedó en comisión, no avanzó en el tratamiento y llamativamente, y sirviéndose de aquel despacho por mayoría del 18 de agosto, la oposición decide llevarlo a la sesión ayer, haciéndole algunas modificaciones. Por eso pedimos un cuarto intermedio, para analizar esa cuestión. Habíamos llegado a un acuerdo para incorporar los artículos 2 y 3, pero con respecto al lugar del ex Borneo no podíamos hacer coincidir una unidad modular y un parador, para el cual el Ejecutivo llamó a licitación, fundado en una ordenanza. Por eso aclaramos que no podíamos acompañar esta propuesta”, explicó.

“Lo que ayer se votó por mayoría con el voto de Juntos y de Todos, o de Todos Juntos (sic) posibilita al Ejecutivo a llamar a licitación para la explotación de unidades modulares, veremos si lo hace en ese espacio, yo creo que no, porque la decisión es que en ese lugar funcione un parador. Al existir un único oferente, la propuesta ha caído en la máquina de impedir, por eso ya estamos llegando a mediados de noviembre sin que haya respuesta. Alguna vez tendremos que ponernos la camiseta de Tres Arroyos y dejar de jugar con la política para pensar las cosas en serio, pensar en la gente”, concluyó.

