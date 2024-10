El conflicto universitario y su repercusión social en Tres Arroyos

Luego del veto de Milei, se agudiza el conflicto presupuestario en las universidades en todo el país, que incluyen tomas de los edificios y reclamos de estudiantes y docentes ante la novedad que no habrá incremento presupuestario para el año 2025.

La inspectora de nivel secundario, Tatiana Lescano, habló con LU 24 sobre el tema, y aseguró que el conflicto con cada institución es por el dinero que da el gobierno para pagar los gastos de luz, sueldos, gas y demás”.

Expresó que “cada universidad depende del Presupuesto y el conflicto de este año es que seguían con el presupuesto del año pasado, y a raíz de esto piden un reajuste, pero el gobierno desoye el reclamo y solo les da un pequeño aumento. Lo que pasó en el segundo cuatrimestre es que las universidades tuvieron que recortar ofertas, y muchos profesores optaron por irse a otras universidades privadas o extranjeras con un sueldo mejor”.

Tres Arroyos

Lezcano se refirió a la cantidad de alumnos que arrancan una carrera en nuestra ciudad y sostuvo que “se va disminuyendo con el pasar de los años, es decir empiezan un montón de alumnos en primer año y con el pasar de los años se va disminuyendo esa cantidad”.

“Cada universidad está compuesta por un gobierno propio conformado por un doctorado, docentes, alumnos, graduados, no graduados, no se audita la SIDE, y nadie habla de los 100 millones que tienen ellos, que alcanza para darle un aumento a los docentes universitarios, de esta forma evitar que abandonen su puesto de trabajo”, aseguró.

“Cada estudiante opta por una universidad pública por el gasto que te generaría la privada, ya que la mayoría se va a Bahía, Mar Del Plata, etc. Con el gasto de alquileres y demás se hace imposible poder costear todo eso”, dijo.

Asimismo, afirmó que “El CRESTA incorpora el dictado de las carreras de enfermería y emergentología porque hacen falta enfermeros y va a llegar un momento que no haya gente que se ocupe de la salud de las personas, sino harían esto va a llegar un momento que no va a haber nadie que nos atienda, cuando lo necesitemos”.

Lezcano sostuvo que “lamentablemente los padres tenemos que resignar algunas cosas para pagarles su carrera, porque sabemos que ese es su futuro, todos sabemos que sin estudios universitarios nuestros hijos no tendrán un futuro seguro, que es lo que todo papá quiere asegurarle, por eso desisten de comprarse cosas para ellos por miedo a dejar sin plata a sus hijos.”

