El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí

En una jornada de alta tensión política, el Congreso de la República de Perú aprobó este martes la censura contra José Jerí, quien ejercía la presidencia interina del país.

La decisión, que contó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, desplaza a Jerí de la presidencia del Parlamento y, por consiguiente, de la jefatura de Estado que ocupaba por sucesión constitucional desde octubre pasado.

La salida de Jerí se produce en medio de graves cuestionamientos por presunto tráfico de influencias.

Las investigaciones apuntan a una serie de reuniones no declaradas con empresarios contratistas y supuestas irregularidades en la designación de personal dentro de la estructura de la Casa de Pizarro, hechos que terminaron de quebrar el apoyo legislativo con el que contaba el mandatario.

Este nuevo recambio presidencial ocurre en un momento crítico, a tan solo dos meses de las elecciones generales programadas para el próximo 12 de abril. La inestabilidad vuelve a marcar el pulso de la política peruana, que se encamina a nombrar a su octavo presidente en apenas una década, reflejando una profunda crisis de continuidad institucional.

Tras la votación, el Congreso entró en un cuarto intermedio y se espera que en las próximas horas se defina quién asumirá el mando para liderar la transición final hacia los comicios.

Mientras tanto, el clima en las calles de Lima se mantiene bajo una tensa calma a la espera de definiciones oficiales sobre la nueva línea de sucesión.

