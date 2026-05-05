El Consejo Escolar de Gonzales Chaves convoca a contratación para obras de refacción en escuelas

5 mayo, 2026 0

El Cuerpo de Consejeros Escolares del distrito de Adolfo Gonzales Chaves informó la apertura de una nueva convocatoria a Contratación Directa – Factura Conformada N° 52, tramitada bajo el Expediente Interno N° CUFP-050-026-2026, destinada a la provisión de refacción menor de albañilería, cubiertas y canaletas en distintos establecimientos educativos del distrito.



Las tareas previstas alcanzarán a la Escuela de Educación Secundaria N° 3, la Escuela de Educación Técnica N° 1 (CATDI) y la Escuela de Educación Secundaria N° 4, con el objetivo de avanzar en mejoras de infraestructura que permitan optimizar las condiciones edilicias de los espacios educativos.

Desde el organismo se detalló que la apertura de sobres se realizará el próximo 13 de mayo de 2026 a las 11:00 horas, mientras que la presentación de propuestas podrá efectuarse hasta ese mismo día y horario.

Por su parte, la consulta y retiro de pliegos se encuentra habilitada en la sede del Consejo Escolar, ubicada en Maipú N° 46, en el horario de 7:00 a 15:00, desde el 30 de abril y hasta 24 horas antes de la presentación de ofertas.

El valor del pliego fue fijado en 20 mil pesos, monto que deberá abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta oficial del organismo.

Asimismo, se estableció una visita de obra obligatoria para el viernes 8 de mayo a las 10:00 horas, en las instalaciones de la E.E.S. N° 3, ubicada en la intersección de Juan Elicagaray y Avenida Presidente Perón, en Adolfo Gonzales Chaves.

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