El Consejo Escolar de Tres Arroyos saluda a todas las mujeres en su día

8 marzo, 2026 0

En el marco del Día Internacional de la Mujer, desde el Consejo Escolar de Tres Arroyos queremos hacer llegar un cálido saludo a todas las mujeres de nuestra comunidad.

En especial, reconocer a quienes día a día trabajan con compromiso, responsabilidad y vocación en cada una de las instituciones educativas del distrito: docentes, auxiliares, directivas, administrativas y a todas aquellas que, desde distintos roles, contribuyen al funcionamiento y al crecimiento de la educación pública.

Esta fecha invita también a reflexionar y valorar el esfuerzo, la dedicación y la fortaleza de tantas mujeres que con su trabajo y compromiso construyen una sociedad más justa e igualitaria.

Desde el Consejo Escolar de Tres Arroyos renovamos nuestro reconocimiento y acompañamiento, deseándoles a todas un muy feliz Día de la Mujer.

