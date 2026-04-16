El Consejo Escolar fortalece el trabajo conjunto en establecimientos de las localidades

16 abril, 2026 0

El Consejo Escolar informa a la comunidad que en el marco de un trabajo articulado con la Escuela N° 34 y la Delegación Municipal de Reta, se están llevando adelante acciones concretas destinadas a garantizar el cuidado, la seguridad y mejores condiciones para los estudiantes.

Estas intervenciones se desarrollan con el asesoramiento técnico del área de Infraestructura y el acompañamiento de la Delegación Municipal de Reta, junto al compromiso activo de la comunidad educativa. Entre las tareas realizadas, se destaca el cerramiento de un sector del patio escolar, una medida preventiva fundamental para evitar el tránsito de alumnos por zonas que no se encuentran en condiciones seguras.

Asimismo, el Consejo Escolar expresa su agradecimiento a la cuadrilla municipal por las tareas de poda y mantenimiento general que se vienen realizando en distintas instituciones educativas, contribuyendo significativamente a mejorar los espacios escolares y brindar entornos más seguros y adecuados para el aprendizaje.

Este trabajo conjunto pone en valor la importancia de la articulación entre el Estado y la comunidad, priorizando el bienestar de los estudiantes y reafirmando el compromiso con la educación pública.

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