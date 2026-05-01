El Consejo Escolar investiga los hechos informados en el servicio alimentario escolar (videos)

27 mayo, 2026 220

A raíz de anuncios en redes sociales de padres de alumnos que asisten a algunos comedores escolares, donde manifiestan que en la alimentación que se ofrece a los chicos encontraron elementos orgánicos extraños, el Consejo Escolar emitió un comunicado al respecto:

“Desde el Consejo Escolar informamos a la comunidad educativa que nos encontramos trabajando e investigando las diferentes situaciones vinculadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE) que fueron notificadas durante el mes de mayo en el Anexo 3061, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y llevar tranquilidad a las familias.

Los días 12, 18, 26 y 27 de mayo se recibieron reclamos desde la sede del Anexo 3061, en los cuales se informaba la presunta presencia de cuerpos extraños en distintas preparaciones alimenticias. En las primeras oportunidades, las situaciones señaladas correspondían a comidas elaboradas con fideos y, el día 27 de mayo, a una preparación que contenía arroz.

Ante cada reclamo recibido, autoridades del Consejo Escolar se hicieron presente de manera inmediata en la Escuela Primaria N°7, institución desde donde se elabora y distribuye la comida hacia el anexo. En todas las inspecciones realizadas se constató que la cocina se encuentra en óptimas condiciones de higiene, limpieza y funcionamiento.

Asimismo, se revisaron las ollas con comida preparada sin encontrarse presencia de elementos extraños. También se inspeccionaron verduras, paquetes de fideos, arroz, condimentos y salsas utilizadas en las preparaciones, no detectándose anomalías en ninguno de los productos empleados.

Es importante destacar que la cocina de la EP N°7 elabora diariamente alimentos para aproximadamente 170 estudiantes pertenecientes a tres instituciones educativas distintas, y que no se registraron reclamos ni situaciones similares en las demás instituciones que reciben el mismo servicio alimentario.

En relación al último reclamo recibido, personal del Consejo Escolar se dirigió también al Anexo 3061 para verificar la comida sobrante que había sido apartada luego de los hechos informados. Al inspeccionarla, tampoco se encontraron rastros de elementos extraños, coincidiendo con lo observado previamente en la cocina de la EP N°7.

Desde el primer momento, cada situación fue abordada con la responsabilidad y seriedad que corresponde, iniciándose las actuaciones e investigaciones pertinentes para determinar el origen de lo observado en los platos servidos.

Queremos destacar además la permanente colaboración y predisposición del personal de cocina, quienes trabajan diariamente bajo estrictas medidas de higiene y manipulación segura de alimentos. El personal realiza el lavado y desinfección de verduras, controla cada producto antes de su utilización y verifica las condiciones en las que los alimentos son trasladados hacia el anexo.

El Consejo Escolar garantiza que se continúan aplicando las medidas de higiene, control y salubridad correspondientes para asegurar la correcta prestación del Servicio Alimentario Escolar y preservar la seguridad de los estudiantes.

Seguiremos trabajando junto a las instituciones educativas y organismos correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar respuestas claras y responsables a toda la comunidad.

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