El Consejo Escolar reseñó sus primeros 100 días de gestión

20 marzo, 2024

A 100 días de iniciada la gestión, desde el Consejo Escolar de Tres Arroyos realizaron una reseña mediante un comunicado.

El mismo, expresa: “El día 11 de diciembre asumimos como consejeros escolares por el voto de los tresarroyenses, con el gran compromiso de mejorar la calidad educativa de Tres Arroyos y sus localidades.

Trabajamos en todas las facetas que atañen al funcionamiento del Consejo y también tuvimos el agrado de concurrir a las localidades de Orense y San Francisco para entregar computadoras a alumnos de primer año.

Reconocemos la ayuda de los empleados del Consejo Escolar, que realizan diariamente su aporte para el correcto funcionamiento del mismo. En estos 100 días, hemos tenido logros y avances pese a los grandes desafíos que la naturaleza nos dio: no había pasado una semana de nuestra asunción, y nos azotó el mayor temporal que se recuerde.

El domingo muy temprano, post temporal. Convocamos a reunión con los arquitectos y salimos a verificar daños para reparar lo que estaba a nuestro alcance y armar legajos para elevar a Infraestructura de La Plata, para los casos de mayores daños, afectando de diversas maneras: vidrios rotos, árboles caídos sobre techos y paredes, daños en las instalaciones eléctricas, filtraciones y en el peor de los casos, voladuras de techos completos.

Este procedimiento se continuó durante un extenso período, destacamos la disposición de los agentes involucrados como Jefatura distrital, Obras Publicas de la Municipalidad, Intendente Pablo Garate, Secretarios Municipales, CELTA, bomberos, delegados municipales, etc. Las clases fueron suspendidas los días 18 y 19 en las entidades sin afección del temporal y desde el martes se garantizó con el apoyo de los gremios de auxiliares, el comedor escolar. No tenemos más que palabras de agradecimiento para aquellos que aún hoy continúan reconstruyendo los establecimientos educativos.

La semana siguiente al temporal, la presidenta ya estaba reunida en La Plata con las autoridades Martin Pérez Müller, director de Administración de Consejos Escolares de la Provincia y con Fernando Díaz, asesor de infraestructura; evaluaron los daños y giraron en corto plazo, fondos para la reparación y todas las dependencias quedaron a disposición de nuestras necesidades.

Fue arduo el trabajo de planificar y ejecutar obras, pero merece destacarse que, gracias a estos aportes y a la gran ayuda municipal, se pusieron en condiciones casi la totalidad de las escuelas durante el receso escolar y todas de las instituciones, excepto escuela 43 (próxima a reconstruirse), lograron iniciar el ciclo lectivo en su edificio. También soportamos una tormenta con granizo que destruyó aún más vidrios, canaletas y techos.

Para poner en marcha las Escuelas Abiertas de Verano, realizamos tratativas con los diferentes agentes involucrados para su óptimo funcionamiento; se organizaron los establecimientos sede, el personal auxiliar, los espejos de agua, el SAE, Transporte, etc. que, junto con Inspección, SAD, Intendente y sus secretarios y delegados de las localidades, logramos que los chicos disfruten de este hermoso programa.

Los cierres fueron diversos y atractivos, adaptados a las edades e intereses de los niños, por ejemplo, el cine con pochoclos que se ofreció, ayudados con el accionar de Políticas para la juventud. Visitamos todas las sedes y se respondieron a las necesidades emanadas.

Planificamos con el personal de Recursos Humanos, la vuelta a la presencialidad de los Actos Públicos, un pedido que data de largo tiempo por parte de los anotados en el listado, del personal y de los gremios.

Se coordinó junto con la dirección de Educación Sexual integral, tres capacitaciones de ESI para todos los auxiliares con excelente recepción.

Con la colaboración de la sub Secretaría de Medio ambiente, se fumigaron las escuelas de Tres Arroyos, rurales y de las localidades, para combatir la invasión de mosquitos. Con la secretaría de bromatología, se realiza controles de la calidad del agua.

Se realizaron licitaciones de SAE y de caja MESA con participación de tres empresas y con la presencia de concejales para su apertura. Se garantizó desde el primer día, el comedor, desayuno y merienda. Se logró acordar con los transportistas, desde el comienzo de clases, el traslado de los alumnos a todas las escuelas, con la colaboración de subsidios municipales.

Actualmente nos encontramos realizando, obras de mantenimiento y arreglo de escuelas, en una coordinación de Municipalidad y Provincia. Realizamos casi a diario, actos públicos con oferta de cargos.

Modificamos diariamente cupos de SAE y permanecemos en contacto con personal de comedores, directivos y proveedores. Hacemos gestiones con diversas autoridades de las diferentes oficinas de Dirección de Consejos Escolares. En breve, realizaremos una nueva visita.

Observamos cooperadoras e intervenimos para su correcto funcionamiento haciendo contacto con sus referentes y gestionando para que, a la brevedad, se acerquen al distrito para dictar cursos y asesoramiento.

Brindamos información a auxiliares en condiciones de jubilarse, o con necesidad de cualquier tipo de licencia y nos capacitamos para estar actualizados.

Todo lo mencionado, se realizó con muchas horas de trabajo de parte de esta nueva gestión, teniendo que suplir un cargo faltante del bloque de Juntos por el cambio que no ha podido cubrir con sus suplentes.

Actualmente, estamos abocados a la reapertura de la escuela Nro. 19, ubicada en la localidad de Barrow; con un trabajo conjunto con el Bloque de Concejales de UP, Inspectoras y Consejeros Escolares, se arbitrarán los medios para lograrlo.

Nuestro compromiso es continuar trabajando de manera cerca de las instituciones educativas, coordinando con diferentes entes, redoblando esfuerzos para que Tres Arroyos tenga, de acuerdo con nuestras posibilidades, condiciones óptimas en todas las escuelas”, concluye.

Volver