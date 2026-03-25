El Conservatorio invita a donar instrumentos musicales para el nuevo edificio

25 marzo, 2026 0

Con el fin de equipar con instrumentos musicales variadas aulas de dictado de clases, el Conservatorio de música invita a la comunidad de Tres Arroyos a donar instrumentos que estén en desuso en los hogares de los ciudadanos.

Principalmente se solicitan teclados eléctricos y guitarras, aunque son bienvenidos todo tipo de instrumentos en buen estado.

Los mismos pueden ser llevados a la institución, Lisandro de la Torre 1301 (Polo educativo) o bien comunicarse al tel. 433883 para coordinar el retiro de los mismos.

Volver