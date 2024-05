El Conservatorio presenta al gran guitarrista Víctor Villadangos en Tres Arroyos

27 mayo, 2024

El Conservatorio de Música de Tres Arroyos organiza para este domingo 2 de junio la presentación en la ciudad de uno de los mejores guitarristas argentinos, el reconocido Víctor Villadangos, en un concierto que desde las 19 brindará en las instalaciones del Museo Mulazzi, Av. San Martín 323, donde el artista mostrará su último repertorio.

El valor de la entrada es de 4000 pesos, mientras que las anticipadas cuestan 3000 pesos, comunicándose solamente por WhatsApp al 2983 46-4991. Este evento se encuentra auspiciado por la Dirección de Cultura de Tres Arroyos.

Sobre Víctor Villadangos

Nació en Buenos Aires. Cursó estudios bajo la dirección de la Profesora María Herminia Antola de Gómez Crespo en el conservatorio “Juan José Castro”, graduándose como Profesor Superior de Guitarra. Posteriormente realizó cursos de perfeccionamiento con Eduardo Isaac.

Desde el año 1980 ha realizado una intensa labor como solista, y como integrante de conjuntos de Música de Cámara, actuando en los principales teatros y salas de nuestra Capital y en numerosas ciudades del interior del país.

También ha actuado en el exterior, realizando recitales en Italia, España, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Rumania, Polonia, Portugal, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Gales, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Israel, Sudáfrica y Japón.

Veinte discos compactos editados como solista sumados a su participación en gran cantidad de producciones de música clásica y popular, son el testimonio de una fecunda tarea en estudios de grabación, que incluye el registro de numerosas obras inéditas hasta entonces. Desde el año 2000 se incorporó al elenco de artistas que graban para el internacional sello Naxos. Su primer registro, Guitar Music of Argentina, incluye obras de los compositores argentinos: Carlos Guastavino, Juan Falú, Máximo Pujol, Walter Heinze entre otros. Tango Argentino, el segundo disco, contiene obras de Piazzolla, Gardel, Troilo y Mores. El tercer CD grabado para Naxos, incluye obras de C. Guastavino, M. Pujol, S. Natali, M. Coronel, J. Santillán, J. Ferrer y V. Villadangos y el cuarto disco está dedicado a la obra del compositor venezolano Antonio Lauro.

Recientemente ha grabado un nuevo CD, esta vez para el sello Brillant (Holanda) interpretando la integral para dos guitarras de Máximo Pujol en dúo con Giorgio Mirto (Italia).

Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Orquesta Filarmónica de Montevideo (Uruguay), Orquesta Sinfónica del Tolima (Colombia), Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, Orquesta Sinfónica Juan de Dios Filiberto, Orquesta Sinfónica de Avellaneda, Orquesta Sinfónica Bridas, Orquesta de Cámara de Israel, Orquesta de Cámara Ramat Gan (Tel Aviv), Orquesta de cámara de Sudáfrica, Orquesta de Cámara Mayo, Orquesta de Cámara de Morón, Orquesta de Cámara de La Plata, Orquesta Académica del Teatro Argentino de La Plata, Orquesta de Cámara Juvenil de Buenos Aires, Orquesta de Cámara Scherzo, Orquesta de Cámara del Museo Rómulo Raggio, “Artis la pequeña orquesta”, Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata, Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires. Plata,

Algunas de las ciudades en que ha ofrecido conciertos: Colón, Victoria (Entre Ríos), Rosario y en el exterior: Bergen (Noruega), Bruselas, Wielebroeck (Belgica) Enkuizen (Holanda) Innsbruck (Austria), Frankfurt, Munster, Stuttgart, Würsburg, Iserlohn y Coesfeld (Alemania), Livorno, Latina, Roma, Lodi, Bolsena, Monferato Casale, Sansepolcro, Savigliano, Cremona y Torino (Italia), Uppsala , Varberg y Arvika (Suecia), Cardiff (Gales) , Washington (EEUU) , Taxco y Saltillo y Distrito Federal , (México), Asunción (Paraguay) Curitiba (Brasil), Johannesburgo (Sudáfrica) Oliveira y Santo Tirso (Portugal) , Stratford (Canadá) y Tel Aviv (Israel).

Se desempeñó durante 35 años como Profesor de Guitarra en los conservatorios Juan José Castro y Manuel de Falla de Buenos Aires.

En el año 1999 fue premiado por la Fundación KONEX con el “Diploma al Mérito”, por la labor artística desarrollada durante la última década.

Desde el año 2022 forma parte del staff de artistas de la plataforma “Guitar by masters”, dedicada a la difusión de contenidos artístico-didácticos del repertorio guitarrístico.

