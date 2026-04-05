El Contador Rubén Prado será el nuevo presidente de CELTA

5 abril, 2026 309

El repentino fallecimiento de la señora Marisa Mendiberri, quien en vida fuera la última presidenta de la Cooperativa Eléctrica, CELTA, obligará al cambio de titularidad e el Consejo de Administración de la Institución.

Rubén Prado, quien era el vicepresidente, por efecto de aplicación del Estatuto de CELTA, pasará a ser presidente de la entidad.

Así reza en el artículo 58, que explica claramente los procederes sucesorios.

El artículo 58 habla de las atribuciones del Presidente y expresa claramente quien toma tal responsabilidad ante renuncia, muerte, licencia, o alejamiento por cualquier circunstancia, será el Vicepresidente y si este no aceptara, por mayoría, el Concejo de Administración debe nombrar el reemplazante.

Se estima que Prado asumiría la titularidad en las próximas horas, ya que venía ejerciendo la presidencia los últimos días mientras Marisa Mendiberri tenía licencia por enfermedad.

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