El Coro Buenos Amigos celebra sus 70 años con una gran cena

26 octubre, 2023

El Coro Buenos Amigos festejará sus 70 años con una cena que se realizará este sábado, desde las 21, en la sede de Hipólito Yrigoyen 468.

“Nos preparamos con muchas ganas y expectativas para ver qué es lo que nos depara todo, porque hay sorpresas y cosas muy lindas que nos van a pasar esa noche”, dijo a LU 24 Mónica Ramos, coreuta de la institución.

“Celebramos 70 años ininterrumpidos, es una emoción muy grande porque tenemos gente que está desde que comenzó el coro del Club Español. Uno de ellos es César Chalde, quien no faltó ni un día, una persona mayor que no ha perdido la voz y para nosotros es un placer compartir los ensayos con él porque la verdad que hay gente de todas las edades, nos sentimos muy cómodos porque es una persona que nos llena de muchos recuerdos y cosas lindas que han pasado en el club”, expresó.

Además, indicó que “en este momento somos 25 personas en cuatro cuerdas vocales, el director es Leo Ventura que cumple 15 años dirigiéndonos. Es un honor porque es director de orquesta en el Conservatorio, es de Tandil y viene los lunes a darnos clase”.

“Nosotros tenemos los ensayos todos los lunes de 20 a 22 horas. Vamos con muchas ganas porque es un grupo muy lindo. No de gusto tiene el nombre de Coro Buenos Amigos”, destacó.

Finalmente, informó que “todavía nos quedan algunas tarjetas, el valor es de 7 mil pesos. Tenemos show, baile, va a cantar Carmen Menna, porque ella pasó también por el coro de niños “Buenos amiguitos”. Se pueden adquirir de 17 a 20 horas o a los teléfonos 15643352/15500668”.

