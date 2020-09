El Corralón: “La figurita difícil hoy es el ladrillo hueco”.

29 septiembre, 2020 Leido: 30

El responsable de El Corralón, Daniel Codagnone, aseguró a LU 24 que hay grandes dificultades para abastecer la demanda en la ciudad de materiales para la construcción. Consideró que la situación se debe a la falta de personal en muchas de las empresas proveedoras a raíz del covid. “La figurita difícil hoy es el ladrillo hueco”.

“Las fábricas tienen personal reducido, como Loma Negra en Barker y en Olavarría igual. Tienen problemas de entrega a raíz de esto. De 300 empleados en algunos lugares solo trabajan por semana unos 50. Está todo muy cortado por el tema del covid”, indicó Codagnone.

En este sentido, aclaró que si no hubiera problemas de entrega se trabajaría normal, “todos estamos igual, inclusive con los colegas nos prestamos materiales. Ahora te dan turnos para entrega y sino cumplis co la hora no te cargan”.

“En esta situación hay que aprender a decir que no. Vendo solo lo que tengo. No sabemos lo que pasara de acá a un mes. Además sucede que muchos previendo que tal vez no se podrán ir de vacaciones hoy optan por construir una pileta en su casa”.

Aseguró que los precios son casi normales, aunque mes a mes hay subas de un 4 o 5 por cierto. “Lástima que cuando hay trabajo no tenemos mercadería. Las fábricas de vigas de la zona están cerradas porque no tienen hierro para trabajar y todo es por el covid. El ladrillo hueco es la figurita difícil, porque las fábricas de la zona estaban cerradas, nos cubríamos con losa y al tener menos personal no podían abastecer a todos. Vos vas con el turno y te dan lo que ellos tienen”, indicó.

Por su parte, aclaró también que los repartidores de su firma, “ya no entran a las casas, lo dejan en la vereda. No toman mate en el local y van de a uno por camión, porque si alguien se infecta tenemos que cerrar”.

Volver