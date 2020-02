El Correo Oficial aclara que procesos judiciales contra ex concesionaria no afectan su normal accionar diario

“En virtud de la reciente difusión de algunas noticias que pueden generar confusión en la población”, a través de un comunicado, desde el Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA) se aclara “de manera taxativa algunas cuestiones para evitar malas interpretaciones de la comunidad en general y de los clientes en particular”.



En el texto se expresa:

“* El Correo Oficial de la República Argentina es una empresa pública constituida como Sociedad Anónima, cuyo único accionista es el Estado Nacional.

*El Correo Oficial de la República Argentina es el presentador oficial del servicio público postal, telegráfico, y monetario, nacional e internacional de la República Argentina.

* No existe ninguna relación entre el Correo Oficial de la República Argentina y la empresa que llevó adelante la concesión otorgada en su momento por el Estado. El vínculo entre la ex concesionaria y el Estado culminó en noviembre de 2003 cuando el ex Presidente Néstor Carlos Kirchner decidió la reestatización.

* Desde entonces los destinos de la empresa ex concesionaria, Correo Argentino SA (CASA), que hoy afronta diversas instancias judiciales, nada tienen que ver con el Correo Oficial de la República Argentina. Dichos procesos judiciales no afectan en absoluto el normal desarrollo del accionar diario del Correo Oficial de la República Argentina.

*De esta manera, queremos subrayar que cada vez que un cliente decide utilizar cualquiera de nuestros servicios, lo está haciendo a través de una empresa estatal y no de una empresa que deberá responder por su situación ante la Justicia.

* Desde el Correo Oficial de la República Argentina renovamos día a día nuestro compromiso por brindar el mejor servicio a toda la comunidad”.

