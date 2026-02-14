El costo de criar hijos aumentó más que la inflación en enero

14 febrero, 2026

El costo de criar hijos aumentó por encima de la inflación en enero, según datos del INDEC. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (inflación general) marcó una suba mensual del 2,9%, la canasta de crianza registró incrementos superiores para todas las edades, impulsada principalmente por el encarecimiento de los bienes y servicios esenciales.

De acuerdo a los datos oficiales, la canasta de crianza para menores de un año pasó de $460 mil a $476 mil pesos entre diciembre y enero, con una suba del 3,5%. En el caso de niños de 1 a 3 años, el costo trepó a $567 mil pesos.

Para la franja de 4 a 5 años, el incremento fue del 3,6%, alcanzando los $483 mil, mientras que en el tramo de 6 a 12 años la canasta llegó a $608 mil pesos.

Estos valores contemplan tanto los bienes y servicios como las tareas de cuidado.



Fuente Indec

