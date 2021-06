El COVID-19 se llevó a Mauricio Leguizamón y Grupo Estilo lo despidió con los mejores recuerdos

12 junio, 2021 Leido: 1643

Mauricio Leguizamón fue junto a José González unos de los referentes y creadores de este grupo denominado “Estilo” que animó muchísimas fiestas en la ciudad y la zona. En el día de ayer, falleció Mauricio a causa del COVID-19 y las redes sociales se inundaron de mensajes de despedidas con los mejores recuerdos. José comentó en LU24 sobre los mejores tiempos de éste grupo, y que fue el motor, durante 34 años de sellar una amistad inigualable con Mauricio.



“Es un dia muy especial, porque recién despedimos los restos de Mauricio, Mauri, o El Negrito, como todos lo conocían” lamentó en primer lugar José, y muy rápido vinieron a su mente las anécdotas de los inicios de ésta amistad, que comenzó con la primera formación del grupo, de la cual participaron: en batería Julio López, en guitarra Walter Rey, en bajo Tito Barragán, en voz Gabriel Caro, Mauricio estaba en la segunda guitarra y Lucho Quinteros en iluminación.

“Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Mauricio cuando ingrese a trabajar en el hospital Pirovano, él era camillero y yo entré en el sector de mantenimiento” contó, y agregó “un dia fuimos aun baile y se nos ocurrió hacer una orquesta, el sabia dos tonos en la guitarra, yo no sabía nada, pero fuimos a comprar un teclado a Tandil y arrancamos con eso”. De ese día pasaron 34 años, “toda una vida” según indicó José. Los recuerdos junto a Mauricio continúan presentes en José y todos sus allegados, y según el tecladista de Estilo: “Mauricio era un persona era muy especial, un bohemio, una persona linda, nunca de mal humor, muy querible”.

Por otro lado, las cercanías tanto de Mauricio como de José al sistema de salud, han hecho que se respetara aún más las dificultades que propone el COVID 19, y José, quien continúa trabajando en el sector de mantenimiento del Centro de Salud, explicó que “todo el personal del hospital lo estamos viviendo en carne propia, y vemos desaparecer a amigos, familiares, conocidos, es muy tremendo, como para tener plena seguridad de que esto no es joda y hay que cuidarse”.

“Es tremendo, porque un amigo es alguien que uno elige para compartir la vida” sostuvo con mucha tristeza José, y resaltó que “hay que tomar mucha conciencia, los jóvenes sobre todo, no se imaginan el trabajo que es dentro de una clínica o un hospital, las pobres enfermeras y mucamas”.

Finalizando, José González aseguró “hay que vivirlo y pasarlo para saber lo que es estar en ese momento, porque hasta muchas veces les toca atender a alguien de su familia”

