El cuartel de bomberos de Claromecó cumple 54 años

3 diciembre, 2025

Iniciado como Destacamento, el Cuartel de Bomberos de Claromecó arriba este miércoles a sus 54 años.

El Comandante Roberto Bancur, Jefe del cuerpo, habló con LU 24 en esta fecha especial y agradeció el contacto, a la vez que sostuvo que “llevamos 54 años de funcionamiento, siempre creciendo y aportando lo que podemos aportar, en una localidad que va creciendo, capacitándonos, estudiando, profesionalizándonos para dar lo mejor a la comunidad ante cualquier riesgo”.

“Llevo 34 años en la institución, ingresé luego de estudiar en La Plata en el ´91 y desde esa fecha permanezco; el cuartel ha ido cambiando en su capacidad operativa y cantidad de gente”.

La celebración será el sábado, porque hoy es un día laborable, somos todos voluntarios, y la idea es hacer un pequeño acto con un ágape por el cumpleaños y aprovechar la oportunidad de formar al cuerpo activo, que les meten mucha dedicación aportando su tiempo que le restan a la familia, para poder ir sumando y profesionalizándose.

“Hoy somos 32 bomberos activos y 6 en reserva. En equipamiento estamos bien, tenemos unidad forestal de equipo rápido, unidad forestal pesada, unidad urbana, todo muy bien organizado y en esta época ponemos todo en condiciones para poder prestar un buen servicio en la temporada que se viene”.

Si tienen que llamar al cuartel por algún evento, les pido que insistan porque están andando muy mal las líneas de Movistar”. El número de emergencias es el 2983-46-30-80.

