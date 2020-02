El cuarto de “Las 24” aclara que vivió el concurso con “alegría y emoción” (video)

14 febrero, 2020 Leido: 101

Raúl Gómez, quien obtuvo el 4º puesto en la 59ª edición del concurso “24 Horas de la Corvina Negra,” aseguró que tanto él como sus compañeros tenían el pasado fin de semana alegría y emoción.

En un mensaje enviado al Facebook de LU 24 contó que “leí un comentario del sr. Juan D. Godoy que, refiriéndose a mi como `el porteño´, me había enojado y no quise retirar el premio. Eso es total mente falso”.

“Con mis compañeros teníamos una alegría y emoción impresionante, no lo podíamos creer. Es la primera vez que participamos en un concurso de pesca en el mar. Y mis dos compañeros es la primera vez que pescan en el mar”, agregó.

Gómez envío imágenes de cómo vivían la culminación del torneo y explicó que “estábamos muy lejos para llegar rápido tras levantar campamento”.

El oriundo de CABA, que llegó a liderar durante horas el certamen con su corvina de 2,817 Kg. pescada en el Cuarto Salto, se adjudicó un automóvil Chevrolet Onix Joy 0 Km.

