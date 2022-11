El cuidado de la visión a través de la opinión de destacado especialista

El oftalmólogo Sebastián Rivera Moirano, profesional bahiense que atiende una vez por mes en Policoop, en Tres Arroyos, dialogó con LU 24 sobre el cuidado que debe tenerse ante las agresiones que se pueden presentar en la visión, ya sea por el inadecuado uso de anteojos, tanto de sol como los descartables y también hizo referencia a enfermedades silenciosas como el Glaucoma.

“Siempre recomendamos el uso de anteojos de sol comprados en una óptica y hacemos hincapié que los que se compran en la calle tienen un teñido pero no un tratamiento para filtrar la luz ultravioleta y hacen que la pupila quede dilatada y pueda desarrollar enfermedades en el globo ocular”, advirtió.

Respecto a los descartables con graduación, Rivera Moirano sostuvo: “Hay que ser sinceros, el anteojo de farmacia esta correcto en la graduación pero si no consultan anteriormente al oftalmólogo pueden tener problemas, si un paciente cambia sus anteojos por descartables no se le hace un chequeo de ver cómo está la presión ocular ni se hace un fondo de ojo. Se han diagnosticado diabetes o hipertiroidismo a través de las consultas; se recomienda hacer un control una vez cada dos años.”

“El glaucoma es asintomático y traicionero, no produce ojo rojo, ni dolor ni perdida de visión que se produce por el aumento de la presión intraocular por el humor acuoso, y si no hay un drenaje se hace hipertenso el ojo, y llega menos oxígeno al nervio óptico, por lo que se pierde la visión periférica y a veces el paciente llega tarde y con un deterioro que puede alcanzar el 99 por ciento del nervio óptico y no tiene recuperación”.

La conjuntivitis: Rivera Moirano explicó ante la consulta respecto a esta enfermedad que puede ser transmisible en piletas, que hay variedades de la misma. “Puede ser alérgica, o también bacteriana, que es la que nos contagiamos por objetos contaminados, que se cura rápidamente y también está la virósica que es la peor porque el ciclo del adenovirus dura hasta quince o veinte días, no se cura con las gotas, y puede dejar secuelas”.

Recomendó el uso de antiparras para atenuar riesgos al momento de entrar al agua, “ya que está altamente clorada y con otros elementos químicos que también pueden complicar: esto es algo muy particular, ya que hay personas que no tienen problemas y otras que presentan serias complicaciones”.

La próxima atención del especialista se producirá este viernes en Policoop, calle Pringles 221.

