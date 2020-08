El DE vetó la ordenanza de paradores: para Groenenberg “es desafortunado, son todos un desastre”

El Departamento Ejecutivo vetó la ordenanza que regula la actividad de los paradores ubicados en las localidades balnearias, sancionada por mayoría, con los votos de Juntos por el Cambio y Todos, en el Concejo Deliberante el 16 de julio último. El presidente de la bancada cambiemita, Enrique Groenenberg, consideró que “es una decisión desafortunada” y que en las playas del distrito “no hay nada como la gente, son todos un desastre”.

“Ticho” expresó que “nosotros siempre entablamos una transparencia, está bien claro y trabajado, lo hemos visto en notas periodísticas de algunos integrantes del Colegio de Arquitectos, el concurso es lo más genuino y sano que hay. Por eso insistimos en que debemos hacerlo para lograr un proyecto de parador sustentable y viable para la costa del partido de Tres Arroyos”.

“Seguiremos analizando la posibilidad de algún cambio del mismo pero sostenemos que el concurso no se debe sacar”, aseguró.

“Lamentablemente tenemos al Ejecutivo desde hace 16 años dentro del gobierno y están a la vista los paradores que se han desarrollado hasta la fecha. Si queremos un cambio tenemos que buscar otros caminos”, agregó el edil.

“Son todos un desastre”

Groenenberg manifestó que “no podemos seguir con lo mismo, no hay nada como la gente, son todos un desastre. No hay servicios, por eso pretendemos otra cosas para los turistas que llegan a las playas del partido de Tres Arroyos”.

El tema volverá a ser analizado en las respectivas comisiones del Concejo Deliberante.

