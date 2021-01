El delegado Toledo lamentó que haya “gente de Reta” entre los vándalos

31 enero, 2021

“Estoy triste y con bronca, porque es la primera vez que en Reta destruyen móviles y una dependencia policial de esta manera, y sobre todo porque hay gente involucrada que es de acá, seguramente también hay de Buenos Aires pero en todo esto hay vecinos de la localidad”, sostuvo el delegado municipal, Oscar Toledo, consternado por la gravedad de los hechos ocurridos esta madrugada en la dependencia policial retense.



“Este tipo de patrulleros no viene todos los días a Reta, nuevos como están, e incluso teníamos la posibilidad de que nos dejen uno, y con esto no se sabe qué va a pasar. Y además me molesta y me duele mucho cómo han dejado el auto del encargado del Destacamento, que lo había comprado hace poco tiempo y estaba muy contento, y es un desastre cómo se lo han dejado”, sostuvo Toledo, visiblemente angustiado.

“Esto fue un ataque programado, y pasa porque el encargado del Destacamento y su esposa quieren trabajar, porque de lo contrario no pasaría. Ellos han desactivado varias fiestas clandestinas, y ayer desde temprano ya se avisaba dónde iba a haber una, por las redes sociales, como diciendo ‘vengan que acá los vamos a esperar’”, sostuvo el funcionario municipal, abonando la hipótesis del ataque armado que subyace en estas primeras horas tras los acontecimientos.

