El desafío de sobrellevar la cuarentena en medio del temporal en Reta

Walter Pereyra, Celia Piacquadío, su esposa, su hija Maricel y el nieto Theo, por la pandemia deben hacen la cuarentena en el balneario Walter´s, que poseen en Reta, y sufrieron en las últimas horas el embate del temporal que afectó a ese punto de la costa tresarroyense, con fuerte viento del sector sudeste, y que llevó la arena a las puertas del ingreso al parador.

En contacto con LU 24, Maricel Pereyra afirmó: “cuando le pasé ayer a un grupo de amigos guardavidas las fotos de cómo había quedado nuestro balneario, me decían “Mari por favor volvete”, pero yo les decía “es un espectáculo, tan pero tan lindo”. En este caso un temporal del raro porque generalmente los vientos vienen de otros sectores, y como nosotros tenemos la mayoría de las ventanas que dan al este, se notaba aún más”.



“La marea no subió mucho, se sintió el viento, fue tremendo, y el mar también se manifestaba y parecía que las olas no terminaban de descargar, y arrancaban a la altura del horizonte”, describió.

Consultada por el resto de la familia, dijo que sus padres e hijo “están bien, ahora la preocupación es retirar toda la arena que nuevamente tapó el acceso, luego que el topador llegara hace unos días para despejarla, eso los tiene preocupados a mis viejos, ahora estamos viendo cómo sacar la arena que quedó arriba de la tarima”.

Reta hoy

Maricel opinó asimismo sobre el crecimiento que ha tenido la localidad balnearia y dijo que “Reta creció mucho, si me pongo a pensar, cuando tenía diez años, ir hasta el “arroyito” parecía como ir a Claromecó, son unos dos mil metros, y parecía eterno el viaje; hoy día Reta ha crecido en cuestiones de infraestructura, se abrieron calles y se llenaron las manzanas con casas”.

Respecto a la seguridad, sostuvo que “ante este crecimiento, uno no puede pensar que con cuatro policías o cinco puedan dar la seguridad necesaria”, hay gente que vive en zona de quintas, o en lugares alejados, incluso nosotros, si nos pasa algo nadie se entera porque el vecino más cercano está a 300 metros, no es como en verano cuando se ocupan las casas”.

En referencia a la concentración convocada para pedir el esclarecimiento del robo a la familia Zingales, opinó que “ojalá que el encuentro pidiendo seguridad sea una manifestación pasiva, y con la distancia social necesaria, sería muy triste volver para atrás respecto a los avances que hubo en cuanto a estar en esta fase en el distrito; hubo controles muy estrictos en su momento, no me dejaban bajar a la playa ni salir del balneario en su momento”.

