El desafío e impacto de la lactancia y crianza hoy. Conversatorio en el CRESTA

14 agosto, 2024 20

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, este jueves, desde las 18:30 en instalaciones de CRESTA -Maipú 270- , Laura Krochik, presidenta de la Asociación Civil Argentina de Puericultura -ACADP- junto a Iardena Stilman, directora Ejecutiva de dicha institución proponen un encuentro interactivo.

El conversatorio está dirigido a parejas gestantes, madres, padres, docentes, personal de salud y a todo el público general interesado en la temática.

La propuesta busca derribar mitos en torno a la lactancia, brindar información sobre la misma e intercambiar herramientas frente a diferentes situaciones posibles durante la primera infancia.

Con el estilo ameno y cálido que las caracteriza, la ACADP busca tejer puentes para proteger, apoyar y promover el vínculo temprano y respetuoso de las necesidades de cada familia, llamando a la acción para apoyar la lactancia y crianza en la sociedad como apuesta indispensable para el futuro.

Algunos de los interrogantes que proponen abordar son:

– ¿Cómo ha impactado la lactancia y crianza en tu vida y relaciones?

– ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia para el bebé, la madre y la sociedad?

– ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las madres al amamantar?

– ¿Cuál es el impacto de las nuevas paternidades en la lactancia y crianza?

– ¿Cómo podemos crear un entorno más propicio para la lactancia y crianza en la sociedad?

Guerra: “No solo es alimentar”

En diálogo con LU 24, el jefe de Pediatría del Centro Municipal de Salud, Dr. Gabriel Guerra, invitó a la comunidad a participar de la actividad y expresó que “amamantar no significa solo alimentar, es un acto fundamental de interacción entre el recién nacido y la mamá”.

El funcionario dijo que “vemos que tenemos un alto índice de adhesión a la lactancia por parte de nuestras madres, pero quizás el contexto de distintas situaciones que no son de salud ni por desconocimiento hacen que no se tenga bien presente la importancia, no se priorice y se vaya postergando”. En esa línea, expresó que “creo que esto se debe a la facilidad y factibilidad de poder encontrar en los sucedáneos de la leche materna algo que suplemente, por lo menos desde el punto de vista nutricional, algo que es tan natural como es el amamantamiento”.

