(audio) El descargo de Piacquadio: “violencia institucional, machismo y falta de transparencia”

27 mayo, 2026 577

El panorama político del Concejo Deliberante sumó un nuevo capítulo de tensión tras la escandalosa desvinculación de la concejal Vanesa Piacquadio del bloque de La Libertad Avanza. La edil confirmó de manera oficial su alejamiento del espacio y la inmediata creación de un monobloque, luego de enterarse de su propia expulsión a través de los medios de comunicación y las redes sociales, tras regresar a su hogar de una sesión especial de rendición de cuentas. Piacquadio lamentó profundamente la total falta de diálogo y el manejo de la dirigencia local, criticando que nadie tuviera la voluntad de comunicarle la decisión cara a cara ni de atender sus llamados telefónicos.

La concejal describió un escenario de profunda degradación interna que venía arrastrándose desde el mes de febrero. Según sus declaraciones, la convivencia se volvió insostenible debido a dinámicas basadas en la imposición arbitraria de autoridad y una preocupante falta de debate horizontal por parte del coordinador local y lo que denominó la “mesa chica” del partido. Piacquadio denunció que cualquier disidencia u opinión diferente se pagaba con la exclusión, señalando que ya son cinco o seis los concejales suplentes y militantes que sufrieron el mismo destino. En este sentido, acusó a las autoridades del espacio de estar sumergidas en una interna por el poder, con la cabeza puesta en el armado de listas para las elecciones y en posicionar candidatos, en lugar de enfocarse en el trabajo territorial para los vecinos.

A las discrepancias políticas se sumaron graves denuncias de índole personal. La edil acusó formalmente a miembros del espacio de ejercer violencia verbal, violencia institucional y machismo. Detalló haber sido blanco de actitudes egocentristas y comentarios despectivos sumamente retrógrados que incluyeron descalificaciones hacia su aspecto físico y su color de piel, además de frases destinadas a menoscabar su autoridad. Para la concejal, este nivel de soberbia y altanerismo configuró un ambiente de trabajo completamente tóxico e incompatible con los principios de respeto.

El quiebre también expuso una fractura ideológica que Piacquadio calificó como una contradicción directa hacia los valores originales que promueve el presidente Javier Milei a nivel nacional. La edil fundamentó la falta de transparencia del bloque citando una sesión pública en la que se opuso firmemente a un proyecto de su propio espacio que pretendía destinar fondos públicos, provenientes de la venta de terrenos en Claromecó, hacia una estructura sindical. Argumentó que bajo ningún punto de vista el gobierno nacional avalaría el financiamiento a sindicalistas, siendo la Reforma Laboral un eje central del espacio, y tildó de “oportunistas de la vieja política” a quienes hoy conducen el sello partidario a nivel local.

El detonante legislativo que terminó de acelerar la ruptura fue el retiro deliberado del Orden del Día de la sesión del pasado 7 de mayo de dos proyectos de comunicación de su autoría. Las iniciativas, que consideraba prioritarias para el distrito, abordaban la problemática de la erosión costera en el balneario Reta y el pedido urgente de un médico itinerante para la localidad de San Mayol. Al descubrir en plena sesión que sus proyectos habían sido eliminados sin ningún tipo de explicación ni respaldo por parte de sus ahora excompañeros de bancada, la concejal entendió que el límite de la convivencia parlamentaria se había quebrado.

De cara al futuro, Piacquadio ratificó que continuará su labor legislativa desde un espacio unipersonal. La edil se encuentra evaluando el nombre de su nuevo monobloque y aseguró contar con el respaldo político de los compañeros y militantes que fueron expulsados previamente de La Libertad Avanza, así como de algunos integrantes del PRO que compartían el descontento por las formas de conducción. Finalmente, la concejal afirmó que este proceso representa un curso intensivo dentro de su corta carrera política y garantizó que su voto responderá únicamente al bienestar de la comunidad, manteniendo las puertas de su despacho abiertas en la planta alta del Palacio Municipal para trabajar de cara al vecino.

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