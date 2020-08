El descargo del segundo caso positivo de COVID-19 en Coronel Pringles

31 julio, 2020

Luego del anuncio hecho por el intendente Lisandro Matzkin, que en Coronel Pringles se había dado un nuevo caso positivo a COVID 19, se conoció una publicación en Facebook de quien se halla en tal situación, y se identifica como Iván Nicolás.



Sostiene que es funcionario público, trabaja en la ciudad de Bahía Blanca y contrajo el virus en su trabajo, prestando servicios a la comunidad. En su post dice: “Escribo para transmitirles tranquilidad, que no anduve deambulando por la ciudad, y se tomaron las medidas necesarias para no afectar a nadie más. No estoy en contacto con nadie, desde el primer minuto estoy aislado y la persona que mantuvo contacto conmigo, mi progenitora, está en casa y en observación, con el personal a cargo del comité de crisis. Les pido por favor que no se esté especulando ni dando nombres por darlos, porque detrás de cada uno de esos hay una familia sufriendo la situación”.

