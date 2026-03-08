El desfile, uno de los momentos más esperados de la Fiesta

8 marzo, 2026 0

En el marco de la Fiesta Provincial del Trigo se llevó a cabo el tradicional desfile alegórico, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes que cada año se acercan a compartir esta celebración tan representativa de la identidad de Tres Arroyos.

La actividad contó con la presencia del intendente Pablo Garate; el jefe de Gabinete Julio Federico; funcionarios de todas las áreas municipales, concejales y el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, entre otras autoridades.

El acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, la caballería solicitó la autorización correspondiente para dar inicio al desfile, marcando el comienzo de un recorrido cargado de tradición, historia y participación comunitaria.

El desfile se inició con el paso de la caballería y continuó con la participación de la Guardia Real del Club Español de Tres Arroyos, la carroza Volátil de la escuela de acrobacia, el histórico tractor Pampa, la carroza de patín del Club Boca Juniors de Tres Arroyos, el tractor Fahr D177 modelo 1957, la carroza de la escuela de patín del Club Huracán de Tres Arroyos y el tractor Fiat U25 año 1959.

También formaron parte del recorrido la carroza del Club Recreativo Claromecó, la Dirección de Vialidad Rural del Partido de Tres Arroyos, la carroza de la Cooperadora de la Escuela Secundaria N°1 de Tres Arroyos, el Club Atlético Colegiales, la carroza Los Amigos del Folklore y maquinaria de la Distribuidora Z.

A lo largo del desfile participaron además instituciones y agrupaciones que reflejan el fuerte entramado social de la comunidad, entre ellas la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, Motociclistas Independientes de Tres Arroyos, Baquet y Compañía, la Agrupación de Autos de Época de Tres Arroyos, Jeeperos Tres Arroyos, Agrupación Amigos del Ford y el Fiat 600 Club.

El cierre estuvo a cargo de distintas agrupaciones tradicionalistas y gauchas que aportaron el color y la tradición de nuestras raíces: Gauchos de la Virgen de Luján, Danzas y Espuelas, El Zorro, El Hornerito, Aparceros, El Estribo, El Cencerro, La Cautiva, Cabalgatas F.J.F y El Estribo Gaucho.

Luego del desfile se efectuó la entrega de reconocimientos en el lunch de camaradería que se realizará en el Centro Cultural La Estación.

En este marco, el intendente Pablo Garate destacó el valor de esta celebración para la comunidad y expresó que “la Fiesta del Trigo es una fiesta profundamente nuestra, que representa el trabajo y la identidad de una comunidad donde el campo, la ciudad, la producción y la industria forman parte de una misma historia”. Además, señaló que “estos encuentros también nos invitan a pensar en el futuro y en cómo seguir potenciando a Tres Arroyos, acompañando a quienes producen, trabajan y hacen crecer nuestra ciudad”.

El desfile alegórico volvió a mostrar el fuerte compromiso de instituciones, agrupaciones y vecinos que, año tras año, mantienen viva esta celebración que forma parte de la historia y la identidad tresarroyense.

