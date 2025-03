El Destete de Otoño de Rústicos marcó el camino en Río Cuarto

Fueron 109 lotes de Invernada, de los cuales 40 lotes pertenecieron a Rústicos y unos 26 criadores conformaron las ventas de un remate que se sumó a la sinergia de este 8vo Remate del destete de Otoño de Rústicos, que se trasladó hacia Río Cuarto, tras los problemas contractuales que se presentaron en el “Arena Angus” del Mercado Agroganadero de Cañuelas.

Justamente fue el propio presidente de la Asociación Argentina de Angus, el encargado de las disculpas, “evidentemente cuando uno va haciendo cosas y va queriendo mejorar la situación de los socios, como es el caso de Angus, puede haber algún problema. Este centro de exposiciones y remates es el trabajo de una comisión que representa a 2.000 socios, no es de Angus, es de 2.000 socios que aportaron todo lo que necesitamos para hacerlo. Evidentemente tendremos que ponernos de acuerdo con nuestros amigos del mercado ganadero, que son muchos consignatarios, la ganadería somos todos, la consignataria tiene razón de ser porque hay un ganadero que tiene una vaca. Entonces creo que es muy importante que miremos el futuro juntos, que pensemos que ese centro tan importante que se hizo en Cañuelas, desde el mercado o desde Angus, sea un centro que tenga sinergia para toda la cadena y nos acompañe a mejorar el negocio a todos los que hacemos ganadería” sentenció Alfonso Bustillo al ponerse al frente de lo sucedido.

El inicio con las palabras de Roberto Mondino titular de la firma al micrófono, sumaron empuje a lo dicho por Bustillo, “hoy tenemos que pensar todos en la ganadería, dejar los intereses particulares de lado, porque sin el criador, no existiríamos nosotros, ni los fletes, ni el mercado ni nadie. Tenemos que ir todos para adelante, pero siempre pensando en el criador que es el que permite que el resto exista” alentó el además, martillero de la firma.

Y los negocios que habían comenzado por la mañana, ya habían mostrado negocios al kilo de carne vendido, muy buenos valores, mostrando el poder de todos los mercados, este en particular – Faenar TV- permitiendo levantar las haciendas del campo, con fletes a cargo del frigorífico y la posibilidad de venta con una menor comisión a la hora de los negocios. Muy buenos valores para novillos y vaquillonas de consumo, con una vaca que empieza a mostrar poco a poco interés por los operadores que sabe que poco a poco serán categorías en falta.

La tarde fue para la invernada, con un macho que arrancó fuerte y terminó de la misma manera, donde ya los plazos no son los que mandan, sino la calidad, en lotes donde todo estaba por arriba de los 3500$, con máximos de 4000$ y promedios de 3800$ para el ternero de referencia. La continuidad con los machos y hembras, siguió sobre la misma tendencia, todo el promedio en los 3600$ y mucha calidad a la vista, donde los plazos, prácticamente “no entraron a la cancha”, lotes de 30 y 60 días, con apenas unos lotes en 90 días, siendo la excepción y a precios corrientes.

La hembra muy buscada, con lotes de vaquillonas a precios excepcionales donde al fin el vientre tuvo su gran tarde: vaquillonas primero a muy buenos valores, para continuar con muchísima firmeza en las vacas preñadas, todo se pagó, las CUT y las Con Cria, todo tuvo valor y manos para un equipo que siempre tuvo una mano arriba, con un teléfono, con una orden o con alguien de la sala, dispuesto a “ponerle”.

Un gran remate, una nueva muestra de un sistema que funciona, desde el Faenar al Televisado, todo tiene una gran funcionalidad y resultados, que en definitiva, es el premio a quien remite y la gratificación para quien compra.

Se viene un mes de negocios, con destetes en Olavarría y con una mirada ya no tan lejana, a los “trajes” de Palermo en la Expo de Otoño, pero para eso, todavía falta mucho por vender.

