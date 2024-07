El día más frío del año: 5 bajo cero esta madrugada

8 julio, 2024

La ola de frío que azota al país no dejó a Tres Arroyos fuera de su alcance. La mínima esta madrugada llegó a 5 grados bajo cero. Afortunadamente no hubo viento, por lo que la térmica se mantuvo igual. Las calles en las que se advierten algunas pérdidas de agua, se tornan peligrosas, dificultando el frenado de los vehículos. La máxima de hoy no superaría los 8 grados.

Los autos que “durmieron afuera”, amanecieron con un manto blanco característico como las madrugadas que pasamos.

