El dilema de los edulcorantes y sus efectos en la salud

18 julio, 2023

En las últimas horas, La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que mantendrá sus recomendaciones actuales sobre el consumo seguro de aspartamo, un endulzante artificial utilizado en refrescos bajos en calorías, golosinas y otros productos. Esta decisión se tomó después de que dos grupos de expertos de la OMS revisaran miles de estudios científicos sobre la seguridad del aspartamo y su clasificación como “posible cancerígeno”.

Así las cosas, este martes, la licenciada en nutrición de Tres Arroyos, Eugenia Tumini dialogó con LU 24 y comentó sobre este tema en específico. En este sentido, Tumini explicó: “el aspartamo es un edulcorante no calórico y no nutritivo como muchos otros. Entre ellos también está la sucralosa, la sacarina y el ciclamato y dentro también está la Stevia, que en este caso es el único que es obtenido desde una planta y es más natural.”

Además, sobre lo dicho por la OMS, Tumini dijo: “hay muchos estudios de todos los edulcorantes que demuestran este posible efecto cancerígeno y hubo otros sobre la sucralosa, que en un principio era recomendada pero ahora tiene el mismo efecto que el aspartamo. Esto se debe a un que posee un componente genotóxico, es decir que modifica el ADN. Algunos tienen una base científica válida y otros no tanto, por lo que hay seguir indagando.”

Por otro lado, y respecto a los efectos de la Stevia más allá de ser algo más natural, Tumini detalló: “tiene más que ver con que predisponía a mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y generó mucha polémica, porque queda expuesto y no se sabe qué herramientas podemos usar para los tratamientos de peso.” Y concluyó: “si nos basamos en los organismos regulatorios de seguridad alimentaria, ellos aseguran que si consumimos estos productos dentro de los valores diarios que son admitidos, no estamos en riesgo de contraer estas enfermedades.”

