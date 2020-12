El diputado Garate le contesta a Sánchez

En un comunicado enviado a LU 24, el diputado provincial Pablo Garate (Todos) hace llegar una contestación al intendente Carlos Sánchez sobre las declaraciones que vertiera en los medios en las últimas horas. El mismo dice:

“Ante las declaraciones públicas del Sr. Intendente Carlos Sánchez, el Diputado provincial Pablo Garate expresó que: “el presupuesto propuesto por el Intendente pretendía aumentar hasta un 50% las tasas municipales. Por eso, leyendo algunas declaraciones del Intendente Sánchez, no comparto para nada su visión, principalmente en el punto más importante, ya que no se trata de política, ni política partidaria, ni elecciones, se trata de pensar en el vecino en este año de emergencia económica, en un año en el cual los tresarroyenses, como en todo el mundo, han sufrido la pandemia que afectó y aún afecta la salud y la economía de las familias”.

Así mismo, manifestó que: nuestro objetivo es cuidar a todos los tresarroyenses. Para que los trabajadores y comerciantes no paguen un aumento impensado de tasas, y que el vecino no sea, como siempre, la variable de ajuste sin beneficios reales. Además, en el proyecto de ordenanza no hay medidas que fomenten la realización de obras propias, ni programas que mejoren la situación de la ciudad ni las localidades, no hay ni una mejora en los servicios brindados”.

“Mientras le pedían un excesivo esfuerzo a los vecinos, los funcionarios municipales no estaban dispuestos a hacerlo y bajar los grandes sueldos que cobran”, expresó Pablo Garate.

“Es momento de poner las prioridades donde van. Queremos darle tranquilidad al intendente que estamos para defender a los vecinos y a Tres Arroyos”, finalizó el legislador Pablo Garate”.

