El Director de Cultura realizó la entrega de libros adquiridos en la Feria Internacional del Libro

14 mayo, 2026 0

El Director de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos realizó la entrega de los libros adquiridos por distintas bibliotecas de la ciudad durante la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La iniciativa forma parte del acompañamiento que el Municipio brinda a las instituciones culturales locales, colaborando en el traslado del material bibliográfico para que pueda incorporarse al patrimonio de cada biblioteca y quedar a disposición de toda la comunidad.

Desde la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos destacaron la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro, aprendizaje y acceso a la lectura, acercando nuevas herramientas y propuestas literarias a vecinos de Tres Arroyos.

De esta manera, el Municipio continúa acompañando y promoviendo acciones que impulsan el desarrollo cultural y educativo de la ciudad.

Volver